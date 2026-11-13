عطل «مايكروسوفت» يؤخر رسائل حجوزات شركات الطيران

امتدت تداعيات العطل العالمي الذي أصاب خدمات البريد الإلكتروني التابعة لشركة «مايكروسوفت» إلى عدد من شركات الطيران والسفر العالمية، بما فيها «طيران الإمارات»، ما تسبب في تأخر وصول رسائل تأكيد الحجوزات والردود على استفسارات العملاء، وسط تأكيدات بأن العمليات الجوية لم تتأثر لدى الشركات التي أصدرت توضيحات بهذا الشأن.

وأعلنت «طيران الإمارات»، اليوم الجمعة، أن العطل العالمي قد يؤدي إلى تأخر وصول رسائل تأكيد الحجوزات إلى البريد الإلكتروني للمسافرين، مؤكدة أن الحجوزات آمنة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وشملت قائمة الناقلات التي أعلنت تأثر خدمات البريد الإلكتروني لديها «لوفتهانزا» والخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية الماليزية، إلى جانب «إنديغو» و«أكاسا إير»، فيما أكدت الخطوط الجوية الهندية اتخاذ إجراءات بديلة لضمان استمرار التواصل مع العملاء.

وفي أحدث تطورات العطل، أعلنت «مايكروسوفت» تحقيق تقدم في استعادة الخدمات وتحسن وصول الرسائل الإلكترونية، مع استمرار بعض الاضطرابات وتأخر تسليم الرسائل المتراكمة، دون تأكيد استعادة الخدمات بالكامل.

ويتركز تأثير العطل في قنوات التواصل الإلكتروني ورسائل تأكيد الحجوزات وخدمات العملاء، في حين أكدت شركات طيران عدة استمرار عمليات رحلاتها بصورة طبيعية.