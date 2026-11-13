أسعار المنازل تقفز 60% في أمريكا خلال 5 سنوات

شهد سوق العقارات في الولايات المتحدة تحولات واسعة خلال السنوات الخمس الماضية، مع موجة ارتفاعات حادة في أسعار المنازل طالت معظم أنحاء البلاد، لتضع المشترين، خصوصاً الراغبين في اقتناء منازل للمرة الأولى، أمام تحديات متزايدة في ظل تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وفي بعض الولايات الأمريكية، قفزت قيمة المنازل بنحو 60% منذ عام 2021، في مؤشر يعكس حجم التغير الذي شهده القطاع العقاري، ويعيد رسم خريطة الأسعار بين الولايات والمناطق المختلفة.

ويرصد تصنيف حديث قائمة بأكثر 30 ولاية أمريكية تسجيلاً لارتفاع أسعار المنازل، استناداً إلى نسبة الزيادة الإجمالية في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من مارس 2021 إلى مارس 2026، كاشفاً عن تفاوت ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار بين مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه السوق العقارية الأمريكية أزمة متصاعدة في القدرة على تحمل تكاليف السكن، إذ أصبح امتلاك منزل أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأسر، مع استمرار ارتفاع قيم العقارات وتزايد الأعباء المالية المرتبطة بالشراء.

ويقدم التصنيف صورة عن الولايات التي شهدت أكبر قفزات عقارية خلال السنوات الخمس الماضية، ويسلط الضوء على التحولات التي طرأت على السوق الأمريكية، في ظل تغيرات اقتصادية ومعيشية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف امتلاك المنازل.