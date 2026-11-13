الذهب يرتفع بدعم اقتناص الصفقات

ارتفع الذهب الجمعة، ​مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد أن سجلت الأسعار ‌أدنى مستوى ​منذ أكثر من عام في الجلسة الماضية، في وقت تترقب فيه السوق صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3898.27 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنه خسر 4.1 % منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠ديسمبر 0.5 % إلى 3902.70 دولار.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا: «تحرك اليوم أشبه بتعديل المراكز، لا سيما وأن العديد من مؤشرات الزخم قصيرة الأجل خلال اليوم كانت قد وصلت إلى مستويات ‌بالغة في التشبع البيعي في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدناه بالأمس».

وتابع : «أحد المحركات قصيرة الأمد التي قد تكون إيجابية بالنسبة للذهب هو حدوث تحول مفاجئ في ‌عائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى هبوط الدولار».

ووصلت ‌أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس إلى أدنى مستوى منذ ‌أكتوبر 2025، مع ‌ارتفاع أسعار النفط بدفعة من تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم ​ورفع أسعار الفائدة.

ووفقاً لأداة ‌فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة 89 % ⁠لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ احتمالية رفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس 11 %.

ورغم اعتبار الذهب عادة ​أداة تحوط ⁠من التضخم، تزيد ⁠أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

ورجح جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ⁠أمس الخميس المضي قدماً في نهج التشديد النقدي مع سعي البنك المركزي الأمريكي إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد يتمتع بمتانة بشكل عام.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع استقرار ‌سوق العمل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 50.05 دولاراً للأوقية، لكن البلاتين هبط 0.1 % إلى 1517.06 دولاراً. وصعد البلاديوم 1.6 % إلى 1009.62 دولارات، وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاضات ​على أساس أسبوعي.