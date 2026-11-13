تقلب أسعار النفط ..والخام نحو ثاني خسارة أسبوعية

شهدت أسعار ​النفط تداولات متباينة اليوم، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع تركيز الولايات ‌المتحدة على حصارها ​لإيران وضغوط اقتصادية أخرى، مما قلل المخاوف من تجدد الصراع المباشر، رغم بقاء الهجمات على الشحن البحري خطراً على الإمدادات.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو 0.4 % إلى 96.21 دولاراً للبرميل، وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.1 % إلى 88.62 دولاراً ⁠للبرميل.

واتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل انخفاض بنحو 2 % خلال الأسبوع وهبط الخامان القياسيان 16 % و13 % على الترتيب الأسبوع الماضي.

وقالت سوجاندا ساتشديفا مؤسسة (إس. إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي «إشارات ترامب إلى أن المزيد من التصعيد العسكري ضد إيران ربما لا يكون ضرورياً، عززت التوقعات بأن واشنطن قد ​تعتمد بشكل ⁠متزايد على العقوبات الاقتصادية ⁠والقيود المفروضة على شحنات النفط بدلاً من تكثيف العمليات العسكرية».

وذكرت أن ضعف أسعار النفط يعود في جزء كبير منه إلى مؤشرات تراجع الطلب في الولايات المتحدة، إذ تشير زيادة مخزونات ⁠النفط الخام والوقود إلى توقعات باستهلاك ضعيف نسبياً.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، مدفوعة بضعف الطلب على المنتجات النفطية المكررة وقفزة في واردات النفط.

ورغم تراجع الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي لصادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط.