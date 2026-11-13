"الذهب الأحمر" يزاحم المحاصيل التقليدية.. ربح مرتفع ومياه أقل

في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، يبرز الزعفران، المعروف بلقب «الذهب الأحمر»، بوصفه محصولاً استثنائياً قد يمنح المزارعين فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة، من دون الحاجة إلى كميات كبيرة من مياه الري.

ففي ولاية كولورادو الأمريكية، يختبر باحثون في جامعة ولاية كولورادو إمكانية إدخال هذا المحصول الثمين إلى المزارع المحلية، من خلال تجارب تدرس مدى قدرته على التكيف مع المناخ الجاف والارتفاعات الشاهقة، إلى جانب اختبار زراعته تحت الألواح الشمسية، في نموذج يجمع بين إنتاج المحاصيل وتوليد الكهرباء من المساحة نفسها.

الزعفران

وتنبع جاذبية الزعفران من قيمته السوقية الاستثنائية؛ إذ يتراوح سعر الرطل الواحد منه عادة بين 600 و5 آلاف دولار، وقد يصل إلى 10 آلاف دولار لبعض أنواعه، مقارنة بالفانيليا، التي تُعد ثاني أغلى التوابل عالمياً، ويتراوح سعر الرطل منها بين 90 و225 دولاراً.

ويقود هذه التجارب الطالب الباحث في مرحلة الدراسات العليا بتخصص البستنة، ريس بيلي، الذي يعمل على زراعة الزعفران في الحدائق الحضرية والأسطح الخضراء التابعة لمركز «CSU Spur» في مدينة دنفر، بهدف تحديد احتياجات المحصول المائية، ومدى ملاءمة البيئة المحلية له، وتأثير الظل الناتج عن الألواح الشمسية في إنتاجيته.

الشرق الأوسط

قد تبدو كولورادو بيئة غير متوقعة لزراعة محصول يرتبط تاريخياً بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أن الظروف المناخية في أجزاء من الولاية، ولا سيما المناطق الجبلية وشبه الجافة، تتشابه مع البيئات التي يزدهر فيها الزعفران.

وتنتج إيران نحو 85% من الإمدادات العالمية لهذا المحصول، ما دفع الباحثين إلى التساؤل عما إذا كانت بعض مناطق كولورادو قادرة على توفير ظروف مناسبة لزراعته، وتحويله إلى مصدر دخل إضافي للمزارعين.

ومن أبرز مزايا الزعفران أنه يزهر عادة في شهر نوفمبر، أي في فترة تكون فيها معظم المحاصيل الزراعية الأخرى قد أنهت موسم إنتاجها، ما يمنح المزارعين فرصة لتحقيق عائد مالي في وقت متأخر من العام، فضلاً عن إمكانية زراعته باحتياجات مائية محدودة.

وقال بيلي إن اهتمامه ينصب على استكشاف أفكار جديدة وطرق مبتكرة لدمج المحاصيل الزراعية في البيئات المختلفة، مشيراً إلى أن الزعفران قد يكون خياراً مناسباً للظروف المناخية في الولاية.

قيمة اقتصادية

ورغم قيمته الاقتصادية الكبيرة، فإن زراعة الزعفران وحصاده يتطلبان جهداً يدوياً مكثفاً، وهو ما يفسر جانباً مهماً من ارتفاع سعره. فالتابل الثمين يُستخرج من المياسم الحمراء الثلاثة الدقيقة الموجودة داخل كل زهرة بنفسجية، ويتطلب إنتاج رطل واحد من الزعفران المجفف جمع نحو 75 ألف زهرة.

وتزداد صعوبة العملية لأن الزهرة تتفتح لبضع ساعات فقط خلال الصباح، ما يستدعي قطفها واستخراج المياسم بعناية فائقة، غالباً باستخدام أدوات دقيقة مثل الملاقط.

وقال بيلي إن الزعفران ليس من المحاصيل السهلة في الزراعة أو المعالجة، لكن الاستثمار فيه قد يكون مجدياً بالنظر إلى قيمته المرتفعة.

وفي هذا السياق، خصصت إدارة الزراعة في ولاية كولورادو 80 ألف دولار لدعم دراسة إمكانات زراعة المحاصيل المتخصصة، وفي مقدمتها الزعفران، باعتباره فرصة لتعزيز دخل المزارعين، خصوصاً في المواسم الجافة والفترات التي تتراجع فيها عوائد المحاصيل التقليدية.

الجيل الجديد

من جانبه، أوضح سام هان، مدير برنامج المحاصيل المتخصصة والجيل الجديد في الإدارة، أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج مقارنة بأسعار بيع المحاصيل يفرض البحث عن بدائل زراعية تتناسب مع مناخ الولاية وتحسن العائد الاقتصادي للمزارعين. وأضاف أن الزعفران، رغم حاجته إلى أيدٍ عاملة كثيفة، قد يشكل فرصة مهمة للقطاع الزراعي، ويوفر وظائف موسمية خلال شهر نوفمبر، وهي فترة يقل فيها العمل الزراعي عادة.

ومن أبرز النتائج الأولية التي توصلت إليها التجارب، أن زراعة الزعفران تحت الظل الجزئي للألواح الشمسية قد ترفع إنتاجيته إلى ما يقارب الضعف، مقارنة بزراعته في ظروف مكشوفة.

وتُجرى هذه التجارب على أسطح مبنيين تابعين للجامعة، أحدهما يضم حديقة تضم نباتات محلية، بينما خُصص الآخر لزراعة الزعفران أسفل ألواح شمسية، ضمن نظام زراعي يُعرف باسم «الزراعة الكهروضوئية»، ويتيح استغلال الأرض لإنتاج الغذاء والطاقة في آن واحد.

أسطح خضراء

وترى جنيفر بوسيلوت، الأستاذة المشاركة في البستنة وهندسة المناظر الطبيعية بالجامعة والمشرفة على البحث، أن الزعفران يمتلك خصائص تجعله ملائماً للزراعة على الأسطح الخضراء، خصوصاً قدرته على تحمل الظل الجزئي وكفاءته في استخدام المياه.

ومن شأن هذه النتائج، إذا تأكدت في التجارب الأوسع، أن تفتح المجال أمام المزارعين الراغبين في الجمع بين الاستثمار في الطاقة الشمسية والإنتاج الزراعي، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من المساحات المتاحة.

احتياجات مائية

ويُعد انخفاض الاحتياجات المائية من أبرز العوامل التي تجعل الزعفران محل اهتمام الباحثين، إذ تشير تقديرات بيلي إلى أنه يحتاج إلى نحو نصف كمية المياه التي يستهلكها محصول الذرة، مع إمكانية اعتماده على مياه الأمطار وحدها في ظروف زراعية مناسبة.

وتتواصل التجارب في مواقع أخرى، تشمل الحرم الجامعي لجامعة ولاية كولورادو، ومزارع «حدائق دنفر النباتية – تشاتفيلد»، حيث يراقب الباحثون نمو الأزهار في ظل ظروف بيئية مختلفة، ويقارنون أداء المحصول في مواقع الزراعة المتنوعة.

كما أرسل الباحثون بصيلات الزعفران إلى مزارعين في مناطق باونيا وبويبلو ومونتروز، لاختبار قدرته على النمو في المزارع التجارية، وتقييم التحديات العملية المرتبطة بتوسيع نطاق زراعته، بما في ذلك تكاليف التأسيس وتوفير البصيلات والمعدات والعمالة، فضلاً عن تأمين الأسواق والمشترين.

ولا تقتصر أهمية الزعفران على استخداماته الغذائية، إذ يدخل في إعداد أطباق شهيرة مثل الباييلا والريزوتو، كما يُستخدم في صناعة العطور، فيما تدرس أبحاث علمية خصائصه المحتملة المضادة للالتهابات وتأثيراته في الصحة النفسية، بما في ذلك دوره المحتمل في تخفيف أعراض الاكتئاب.

ومع ذلك، تظل الأولوية في التجارب الجارية بكولورادو هي التحقق من الجدوى الزراعية والتجارية للمحصول، ومدى قدرة المزارعين على إنتاجه وتسويقه بصورة مربحة.

قيمة سوقية

ويأمل الباحثون أن تسهم النتائج في تعريف المزارعين بمحصول غير تقليدي يجمع بين القيمة السوقية المرتفعة والاحتياجات المائية المحدودة، وأن يصبح «الذهب الأحمر» خياراً زراعياً جديداً يعزز قدرة المزارع على التكيف مع تغير المناخ، ويوفر مصدراً إضافياً للدخل في المواسم التي تتراجع فيها إنتاجية المحاصيل المعتادة.