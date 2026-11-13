من غسل الأطباق إلى 145 مليار دولار.. القصة الكاملة لصعود وسقوط جنسن هوانغ

لم تكن السترة الجلدية السوداء التي اعتاد جنسن هوانغ الظهور بها في المؤتمرات والفعاليات العالمية مجرد علامة مميزة لرئيس شركة إنفيديا، بل أصبحت رمزاً لشخصية تحولت إلى أحد أبرز وجوه ثورة الذكاء الاصطناعي في العالم، غير أن الرجل الذي صعد من العمل في غسل الأطباق إلى قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا، وجد نفسه أمام نهاية مفاجئة لمسيرته على رأس الشركة، بعد تقارير تحدثت عن مزاعم تتعلق بعلاقات شخصية مثيرة للجدل.

بدأت رحلة هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بعيداً عن أضواء التكنولوجيا ومراكز النفوذ الاقتصادي، ففي سنوات مراهقته بالولايات المتحدة، عمل في مطعم حيث تولى تقديم الطعام وغسل الأطباق، وقد وصف تلك التجربة لاحقاً بأنها علمته التواضع والعمل الجاد وحسن التعامل مع الآخرين.

وبعد سنوات طويلة، عاد هوانغ إلى المطعم نفسه بصورة مختلفة تماماً، إذ ارتدى مريلة العمل خلال فعالية لشركة إنفيديا عام 2025، في لفتة رمزية استحضر بها بداياته المهنية، بعدما أصبح واحداً من أغنى رجال العالم وأكثرهم تأثيراً في صناعة التكنولوجيا.

من الهندسة الكهربائية إلى تأسيس إنفيديا

وُلد هوانغ في تايوان، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة، قبل أن يستكمل دراسته ويحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوريغون عام 1984، ثم درجة الماجستير من جامعة ستانفورد عام 1992.

وفي عام 1993، شارك مع المهندسين كريس مالاكوفسكي وكيرتس برييم في تأسيس شركة إنفيديا.

ومنذ انطلاقتها، ركزت الشركة على تطوير رقائق معالجة الرسومات لأجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتحول منتجاتها إلى عنصر محوري في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وكان التحول الأهم مع تطور وحدات معالجة الرسومات (GPU)، التي أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات حسابية متزامنة ومعقدة بسرعة كبيرة، ما جعلها مناسبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ومعالجة كميات ضخمة من البيانات.

كما عززت إنفيديا موقعها من خلال تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الرقائق المتقدمة والبرمجيات، وفي مقدمتها منصة CUDA، التي أصبحت أداة أساسية للمطورين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

رهان مبكر صنع إمبراطورية بمليارات الدولارات

لم يكن نجاح إنفيديا وليد طفرة الذكاء الاصطناعي وحدها، بل جاء نتيجة رهان مبكر على الإمكانات الحاسوبية لوحدات معالجة الرسومات.

ففي عام 1999، أطلقت الشركة بطاقة GeForce 256، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أول وحدة معالجة رسومات متكاملة من نوعها.

ومع مرور الوقت، اكتشف الباحثون أهمية هذه التقنية في تطوير أنظمة التعلم العميق، وبرز دور رقائق إنفيديا في تطوير شبكة AlexNet عام 2012، التي شكلت محطة مهمة في تطور الذكاء الاصطناعي الحديث.

ومع إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، دخلت إنفيديا مرحلة غير مسبوقة من النمو، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبلغت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار في مايو 2023، قبل أن تتجاوز خمسة تريليونات دولار في أكتوبر 2025، لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذا المستوى.

كاريزما قيادية وعلاقة قوية بمراكز النفوذ

لم تقتصر أسباب نجاح هوانغ على خبرته الهندسية، بل امتدت إلى قدرته على التواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين والعملاء وصناع القرار.

ووصفه أحد المطلعين على قطاع التكنولوجيا في بريطانيا بأنه يمتلك قدرة استثنائية على التواصل والتفاعل، مشبهاً إياه بالسياسي المحترف، ومعتبراً أن قطاع التكنولوجيا فقد برحيله واحداً من أبرز المتحدثين باسم الصناعة.

كما نجح هوانغ في بناء علاقات مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وظهر في مناسبات دولية إلى جانب قادة عالميين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصفه مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا، بأنه "تايلور سويفت عالم التكنولوجيا"، في إشارة إلى حجم شهرته وتأثيره داخل القطاع.

الوجه الآخر.. الغضب خلف الكاريزما

ورغم صورته العامة التي تجمع بين الحضور القوي والقدرة على الإقناع، فإن بعض الشهادات الصحفية سلطت الضوء على جانب أكثر حدة في شخصية هوانغ.

ففي كتاب "The Thinking Games"، يروي الصحفي ستيفن ويت تفاصيل مقابلة أجراها معه عام 2024، بدا خلالها هوانغ مرهقاً ومنفعلاً أثناء مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

ونقل ويت عن هوانغ دفاعه عن التكنولوجيا، مؤكداً أن التطور التقني يخفض تكاليف إنتاج السلع والخدمات بصورة متواصلة، وأن المخاوف المرتبطة بتأثير ذلك على الوظائف تتكرر مع كل موجة تكنولوجية جديدة.

ومع ذلك، وصف الكاتب هوانغ بأنه يتمتع بكاريزما كبيرة، ويمكن أن يكون مرحاً ودافئاً ومتعاطفاً، عندما لا يفقد أعصابه.

استقالة تضع نهاية مفاجئة لمرحلة استثنائية

تراجعت القيمة السوقية لإنفيديا إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال أسبوع، بعدما كانت قد تجاوزت حاجز خمسة تريليونات دولار، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار تتعلق بعلاقات شخصية منسوبة إلى هوانغ، من بينها علاقات مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين.

وتُقدر ثروة هوانغ بنحو 145 مليار دولار، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، فيما يمتلك حصة تبلغ 3.6% من أسهم إنفيديا، ما يجعله واحداً من أغنى رجال العالم.

وهكذا، تنتهي واحدة من أكثر الرحلات إثارة في عالم التكنولوجيا، رحلة بدأت بغسل الأطباق في مطعم أمريكي، ومرت بتأسيس شركة غيرت مسار صناعة الحوسبة، وصولاً إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.

لكن قصة هوانغ تطرح أيضاً سؤالاً أوسع حول العلاقة بين النجاح المهني والصورة الشخصية لقادة الشركات العملاقة، وكيف يمكن للتطورات المحيطة بشخصية واحدة أن تتحول إلى حدث تتجاوز تداعياته حدود الفرد، لتصل إلى الأسواق والمستثمرين ومستقبل واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم.