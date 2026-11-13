مايكروسوفت تواصل جهودها لإصلاح انقطاع خدماتها حول العالم

تسبب انقطاع في خدمات شركة مايكروسوفت للبرمجيات في اضطرابات في جميع أنحاء العالم أمس الخميس، مما أدى إلى توقف العديد من خدمات الشركة عن العمل.

وأعلنت مايكروسوفت أن أحدث محاولاتها لاستعادة الخدمات لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظل استمرار المشكلات التي تؤثر على بعض خدماتها.

وقالت الشركة: "راقبنا التغييرات التي أُجريت لتحسين استقرار الخدمات، وتأكدنا من أنها لا تحقق النتائج المتوقعة".

وأضافت أنها "تراجع تدفقات حركة البيانات والبنية التحتية التي أضيرت، لتحديد الفرص المتاحة لتحسين مسارات توجيه البيانات".

وتابعت الشركة: "سنواصل مشاركة المزيد من المعلومات بمجرد توافرها، ويمكننا في الوقت الحالي التأكيد على عدم وجود أي مؤشرات على أن ما حدث ناتج عن نشاط خبيث".

وكانت منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك أوت لوك وكوبايلوت وتيمز، من بين الخدمات المتأثرة بالانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وأفاد موقع "داونديتكتور" بأن الانقطاع تم الإبلاغ عنه في 74 دولة ومنطقة خلال حوالي ساعة.

وقال الموقع في منشور على إكس: "بلغت البلاغات المتعلقة بأوت لوك وحدها ذروتها عند أكثر من ألفي ضعف مستواها الطبيعي".

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إنه تم إطلاعه على تفاصيل الانقطاع.

وتابع: "من وجهة نظر مايكروسوفت في هذه المرحلة، فإنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث إلكتروني".

وأضاف "إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع موقف مشابه إلى حد ما لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك حيث حدث خطأ في أحد التحديثات".

وفي نيوزيلندا، تأثرت المؤسسات الحكومية والشركات، واضطرت إلى العودة إلى أساليب العمل اليدوية. وأعلنت هيئة الهجرة النيوزيلندية أنها أوقفت مؤقتا معالجة جميع طلبات التأشيرات.

وفي كندا، أعلنت مؤسسة "يونيتي هيلث تورونتو" حالة "الرمز الرمادي" بسبب الانقطاع. ويتم اللجوء إلى هذا الرمز عند حدوث فقدان أو عطل في البنية التحتية. وأوضحت المؤسسة أن نظام البريد الإلكتروني الخاص بها تعطل، لكن رعاية المرضى والمقيمين لم تتأثر. "تظل مستشفياتنا آمنة ومفتوحة لتقديم الرعاية".