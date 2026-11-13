لماذا تعجز مايكروسوفت عن إصلاح عطلها العالمي؟

شهدت خدمات شركة مايكروسوفت عطلاً تقنياً واسع النطاق، تسبب في اضطراب عدد من خدماتها الرقمية، أبرزها Outlook وMicrosoft Teams وMicrosoft 365 وCopilot، ما أثر على المستخدمين والشركات والمؤسسات الحكومية في دول عدة حول العالم.

ووفقاً لما ذكرته "رويترز" سجلت منصات رصد الأعطال عشرات الآلاف من البلاغات عن مشكلات في خدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل، خصوصاً Outlook وMicrosoft 365، الأمر الذي تسبب في صعوبات أمام المستخدمين في إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية، وعقد الاجتماعات الافتراضية، وإنجاز المهام اليومية.

أسباب العطل

وأوضحت مايكروسوفت أن المشكلة ارتبطت بارتفاع الأحمال على أجزاء من بنيتها التحتية، بالتزامن مع توقف بعض الخوادم عن الاستجابة، ما أدى إلى زيادة الضغط على الخوادم المتبقية وحدوث اضطرابات في الوصول إلى الخدمات.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "The Guardian" البريطانية، واجهت الشركة صعوبات في إعادة بعض الخوادم إلى العمل بصورة مستقرة، بعدما عادت إلى عدم الاستجابة عقب إعادة تشغيلها واستقبال حركة البيانات مجدداً.

وبدأت الفرق الفنية التابعة للشركة تنفيذ إجراءات لمعالجة المشكلة، شملت إعادة تشغيل الخوادم المتضررة، وتحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة، ومراقبة أداء الأنظمة، إلى جانب مراجعة بعض التغييرات التقنية التي سبقت العطل.

تأثيرات عالمية واسعة

وامتدت تداعيات العطل إلى قطاعات مختلفة، حيث تأثرت الشركات التي تعتمد على خدمات مايكروسوفت في إدارة المراسلات والاجتماعات وتبادل الملفات، فضلاً عن مؤسسات حكومية وتعليمية واجهت صعوبات في الوصول إلى بعض أنظمتها الرقمية.

رُصدت بلاغات عن تعطل الخدمات في عشرات الدول والأقاليم، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة وتأثيرها على المستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة.

كما أشارت "رويترز" إلى امتداد الاضطرابات إلى دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها أستراليا واليابان والهند، بالتزامن مع استمرار المشكلات في خدمات البريد الإلكتروني ومنصات العمل.

وفي أستراليا، شملت التأثيرات بعض الجهات الحكومية والأمنية، فيما اضطرت السلطات إلى التنسيق مع الشركة لضمان استعادة الخدمات الحكومية ذات الأولوية.

مايكروسوفت تواجه صعوبات في إصلاح العطل

تواجه شركة مايكروسوفت صعوبات تقنية في استعادة خدماتها المتأثرة بالعطل الذي ضرب منصاتها الرقمية، وعلى رأسها Outlook وTeams وMicrosoft 365، وسط استمرار محاولات إصلاح الخلل وإعادة الأنظمة إلى العمل بصورة مستقرة.

وتتمثل أبرز التحديات في استمرار توقف بعض الخوادم عن الاستجابة رغم إعادة تشغيلها، وارتفاع الأحمال على الخوادم المتبقية، ما يزيد من تعقيد عملية استعادة الخدمات ويؤخر عودتها إلى طبيعتها.

ووفقاً لما ذكره موقع "The National"، لم تحقق بعض الإجراءات الأولية النتائج المرجوة، الأمر الذي دفع الشركة إلى البحث عن حلول بديلة لزيادة السعة التشغيلية وتحسين أداء الخوادم.

كما أشار موقع "Times of India" إلى أن مايكروسوفت بدأت استعادة بعض الخوادم المتضررة، مع استمرار العمل على معالجة بقية المشكلات وضمان استقرار الخدمات.

وتكشف هذه الصعوبات حجم التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى عند حدوث أعطال واسعة في بنيتها التحتية السحابية، خصوصاً مع اعتماد ملايين المستخدمين والمؤسسات على خدماتها في إدارة أعمالهم اليومية.

مخاوف بشأن الاعتماد على التكنولوجيا

وأعاد العطل تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على مزودي الخدمات السحابية، إذ يمكن لخلل تقني واحد أن يؤثر في مؤسسات وشركات ومستخدمين بمختلف أنحاء العالم، ويعطل عمليات تعتمد بصورة أساسية على الاتصال الرقمي.

شملت الاضطرابات خدمات رئيسية مثل Outlook وTeams وCopilot، ما أبرز حجم الترابط بين أدوات العمل والاتصالات والخدمات السحابية التي توفرها الشركة.

ويرى مراقبون أن الأزمة تؤكد ضرورة تطوير المؤسسات لخطط بديلة تضمن استمرار العمل عند تعطل المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز أنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث التقنية، وعدم الاعتماد الكامل على مزود واحد للخدمات.

وتواصل مايكروسوفت جهودها لإعادة استقرار الأنظمة المتأثرة، مع متابعة أداء الخوادم والعمل على معالجة أسباب الخلل والحد من تكراره.