الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً

استقر الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياته في 19 ​شهرا، بعد مكاسب قوية على مدى الأسبوع مدفوعة بتزايد التوقعات برفع أكبر لأسعار ‌الفائدة الأمريكية مما ​دفع الين ليحوم قرب مستوى 160، وهو بدوره جعل المتداولين في حالة تأهب لاحتمال التدخل السلطات اليابانية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في حين قيم المتعاملون احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بمعدل أكبر من المعتاد الشهر المقبل.

وارتفعت عوائد ⁠سندات الخزانة لأجل سنتين 34 نقطة أساس في الجلستين الماضيتين، وهو أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1049 دولار قرب أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ أبريل 2025. وعلى أساس ‌أسبوعي، هبط 0.8 بالمئة متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر سبتمبر.

وحذر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا وأشار ‌بعضهم إلى استعدادهم لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إذا لم ‌تنخفض ضغوط الأسعار.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 14.5 بالمئة ‌رفعا كبيرا لسعر الفائدة الشهر المقبل، ‌في حين كان هذا الاحتمال مستبعدا تماما الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون أيضا الاضطرابات في أسهم شركات التكنولوجيا في أعقاب رحيل ​الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ‌جنسن هوانغ، وسط ضغوط يعاني ​منها القطاع بالفعل بسبب مخاوف تتعلق ⁠بالتمويل واللوائح التنظيمية.

وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "إذا شهدنا موجة بيع حادة أخرى في أسواق الأسهم، فقد يكون ذلك عاملا سلبيا للدولار".

وأضافت "لكنني أعتقد أن هناك احتمالا ​بأن يواصل الدولار ⁠زخمه القوي في الأمد ⁠القريب، لا سيما مع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل. وإذا رأينا مزيدا من الدعم لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، فسيكون هناك مجال لارتفاع الدولار أيضا".

وظل الين ⁠دون تغيير يذكر عند 159.875 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر أيلول لتتزايد المخاوف حيال التدخل.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الجمعة إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات العملة، بعد أن تجاوز الين لفترة وجيزة حاجز 160 ينا للدولار أمس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ‌الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 103.17 ليظل عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

وانخفض الدولار ​الأسترالي بنحو 2.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، مما جعله الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشرة مقابل الدولار الأمريكي، والوحيد الذي يواجه احتمالات خفض الفائدة في العام المقبل. وسجل في أحدث التداولات 0.68 دولار.

وكان الدولار مستقرا إلى حد كبير مقابل الفرنك السويسري عند 0.835، ​ليحوم بالقرب من أعلى مستوى ‌له في شهر.