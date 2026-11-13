النفط يفقد مكاسبه ويتجه لخسائر أسبوعية جديدة

تباين أداء أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ​خسائر للأسبوع الثاني في ظل عزم الولايات المتحدة على مواصلة حصارها ‌لإيران، مما يقلل ​من احتمال تجدد القتال على نطاق واسع والذي من شأنه أن يعطل إمدادات الشرق الأوسط، إلا أن الهجمات على السفن لا تزال تشكل خطرا.

بحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، لم تشهد العقود الآجلة لخام برنت تغيرا يذكر منخفضة سنتا واحدا إلى 95.41 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 20 ⁠سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 88.52 دولارا للبرميل.

وبددت انخفاضات اليوم الجمعة مكاسب ليومين وسط أسبوع تداول متقلب تصاعدت في بدايته الآمال في حدوث انفراجة لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، والتي دخلت الآن شهرها التاسع.

وعلى الرغم من تقلبات الأسعار وسط هذه الحرب التي لم تحسم بعد، من المتوقع أن ‌يسجل برنت انخفاضا 2.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد هبوطه 16 ‌بالمئة في الأسبوع الماضي.

في حين من المتوقع أن يتكبد الخام الأمريكي ‌خسائر 2.5 بالمئة بعد انخفاضه 13 ‌بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتراجعت الأسعار اليوم الجمعة بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال ​أن التوصل إلى اتفاق ‌مع إيران ليس ضروريا ​لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه سيواصل ⁠فرض الحصار على شحنات النفط والعقوبات التجارية والاقتصادية.

وقال كريس برانكين المستشار العالمي لشركة ميتريد للوساطة في ملبورن إن الانخفاض العام في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين يعكس تقييما جيدا ​للمخاطر التي ⁠تواجهها السوق.

وعلى الرغم من ⁠انخفاض الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات الخام من كبرى الدول المنتجة في الشرق الأوسط.

وساهم ‌في الضغط على الأسعار ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي بفعل انخفاض الطلب على ​المنتجات المكررة والارتفاع الحاد في واردات النفط، حسبما أوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام زادت 4.7 ملايين برميل لتصل إلى 414.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من، مقارنة ​بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض ‌1.1 مليون برميل.