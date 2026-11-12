ترامب يقترح تيم كوك رئيساً تنفيذياً لإنفيديا خلفاً لجنسن هوانغ

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تولي تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل» (Apple)، قيادة شركة «إنفيديا» (Nvidia)، خلفاً لجنسن هوانغ، في تعليق نشره عبر منصته «تروث سوشيال»، تزامناً مع التطورات المتعلقة بقيادة عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.



وأشاد ترامب بأداء هوانغ، واصفاً إياه بأنه قدم عملاً رائعاً، لكنه اعتبر أن كوك هو الشخص المناسب لخلافته، وكتب: «بعد استقالة الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ، الذي قدم عملاً رائعاً، هناك رجل واحد فقط يمكنه أن يحل محله، وهو تيم كوك من أبل. أسطورة تحل محل أسطورة!».



ويأتي تعليق ترامب في وقت تتابع فيه الأسواق التطورات المحيطة بإنفيديا، أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط حساسية أسهم التكنولوجيا تجاه أي تغييرات محتملة في قيادات الشركات الكبرى وتوقعات نمو القطاع.



ويُعد تيم كوك من أبرز القيادات التنفيذية في قطاع التكنولوجيا، إذ قاد «أبل» خلال مرحلة توسع كبيرة في أعمالها وقيمتها السوقية، فيما ارتبط اسم هوانغ بصعود إنفيديا إلى صدارة الشركات المستفيدة من الطفرة العالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي.



ويظل اقتراح ترامب تعبيراً عن رأيه، ولا يمثل قراراً من إنفيديا بشأن خلافة هوانغ أو اختيار رئيسها التنفيذي المقبل.

