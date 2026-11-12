وول ستريت تمتص صدمة الذكاء الاصطناعي.. هل تنجو من تداعيات «إنفيديا»؟

على الرغم من موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبدو سوق الأسهم الأمريكية أكثر تماسكاً مما كان متوقعاً، في مفارقة تعكس تحولاً مهماً في خريطة الاستثمارات داخل وول ستريت، مع انتقال السيولة من شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة إلى قطاعات أخرى أقل تعرضاً للمخاطر وأكثر ارتباطاً بالقيمة والأداء التشغيلي.

وتأتي هذه التحولات في وقت تتعرض فيه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط متزايدة، تصاعدت حدتها مع التطورات المفاجئة المتعلقة بشركة «إنفيديا»، واستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وسط أزمة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركة، التي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وسجل سهم «إنفيديا» هبوطاً وصل إلى 14 % في التعاملات المبكرة الخميس، ليصبح منخفضاً بنحو 40 % مقارنة بذروته المسجلة في السادس من أكتوبر، مع تبخر أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية خلال ما يزيد قليلاً على شهر، وفقاً لتحليل نشرته وكالة «رويترز» بقلم جيمي ماكغيفر.

لكن اللافت أن هذه الخسائر لم تنتقل بالحدة نفسها إلى السوق الأمريكية بأكملها؛ إذ لم يتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سوى نحو 3 % عن مستواه القياسي المسجل في أكتوبر، في مؤشر على قدرة بقية مكونات السوق على استيعاب جانب كبير من الضغوط التي تتركز في قطاع التكنولوجيا.

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تناوب الاستثمارات

ويفسر هذا التباين إلى حد كبير ما يعرف بظاهرة «تناوب الاستثمارات»، حيث يعيد المستثمرون توزيع محافظهم بعيداً عن أسهم النمو والتكنولوجيا، باتجاه قطاعات أكثر دفاعية، مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وتكشف بيانات مجموعة «كارسون» أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، الذي يمنح جميع الشركات المدرجة وزناً متساوياً بدلاً من ترجيح الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية، سجل مستوى قياسياً الأسبوع الماضي، محققاً ارتفاعاً بنحو 5 % منذ السادس من أكتوبر.

كما تفوق هذا المؤشر على نظيره التقليدي منذ بداية العام، محققاً مكاسب بلغت 16 % مقابل 11 % للمؤشر المرجح بالقيمة السوقية، ما يعكس اتساع نطاق المكاسب وتراجع الاعتماد على عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم أداء السوق.

وبين السادس من أكتوبر وإغلاق جلسة الأربعاء، حققت سبعة قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن المؤشر عوائد إيجابية، فيما قاد قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية المكاسب بارتفاع 13.1 % و11.8 % على التوالي، في حين سجل قطاع التكنولوجيا انخفاضاً بنسبة 13.7 %.

ويعكس هذا الأداء تحولاً في وجهة رؤوس الأموال؛ إذ إن التخارج من نسبة محدودة من أسهم التكنولوجيا العملاقة يتيح للمستثمرين إعادة توظيف سيولة كبيرة في قطاعات أخرى، نظراً للوزن السوقي الضخم الذي تمثله شركات الذكاء الاصطناعي في المؤشرات الأمريكية.

ونقل التقرير عن رايان ديتريك، من مجموعة «كارسون»، أن عملية التناوب الاستثمارية تمثل عنصراً أساسياً في استمرار الأسواق الصاعدة، مشيراً إلى أن التحول من أسهم النمو إلى أسهم القيمة أسهم في تجنب تعرض السوق بأكملها لانخفاضات أكثر حدة.

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تصحيح مؤلم ومخاطر مستمرة

ورغم أن انتقال الاستثمارات ساعد في تخفيف تداعيات موجة البيع، فإن عملية إعادة تموضع المستثمرين لم تخلُ من خسائر كبيرة. فقد أشار محللو الأسهم في «جي بي مورغان» إلى أن عمليات خفض المديونية وتفكيك المراكز الاستثمارية المزدحمة والتسييل الواسع في صناديق الأسهم والصناديق الكمية اتسمت بحدة غير معتادة.

وفي هذا السياق، سجلت استراتيجيات الاستثمار القائمة على زخم الأسهم خسائر بلغت 11% خلال أكتوبر، في أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق، بما يعكس حجم التحول في سلوك المستثمرين بعد فترة طويلة من تركز الرهانات في أسهم التكنولوجيا والشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويرى التحليل أن هذه التطورات قد تمثل تصحيحاً ضرورياً لتقييمات أسهم التكنولوجيا، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، إلا أن انتهاء موجة التصحيح لا يزال غير مضمون.

وتظل أسهم الذكاء الاصطناعي معرضة لمزيد من الضغوط في ظل استمرار تداعيات أزمة «إنفيديا»، وحالة عدم اليقين بشأن التوجهات التنظيمية للكونغرس الأمريكي الجديد، إلى جانب احتمالات عودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، بما قد يزيد تكلفة التمويل ويضغط على تقييمات شركات النمو.

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اختبار صمود السوق

وتكمن المسألة الأساسية التي تواجه وول ستريت في مدى قدرة عملية تناوب الاستثمارات على الاستمرار، بحيث تظل الخسائر في قطاع التكنولوجيا محصورة نسبياً، دون أن تتحول إلى موجة بيع أوسع تشمل بقية القطاعات.

فحتى الآن، تكشف المؤشرات عن تحول في مصادر دعم السوق الأمريكية، من عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قاعدة أوسع من الشركات والقطاعات، وهو ما يمنح السوق قدراً من المرونة في مواجهة الصدمات القطاعية.

لكن استمرار هذا التماسك سيظل مرتبطاً بقدرة القطاعات البديلة على المحافظة على زخمها، وبمدى احتواء المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والسياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي.