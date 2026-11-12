موجة بيع تضرب أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً.. وإنفيديا تفقد 300 مليار دولار

امتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالمياً، الخميس، مع تصاعد الضغوط على شركة «إنفيديا» (Nvidia)، في ظل أزمة تحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ قبل أن يعلن استقالته وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وتزايد المخاوف بشأن نموذج تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات تشديد القيود التنظيمية على بناء مراكز البيانات.

وهبط سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، متجهاً إلى فقدان مستوى 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، للمرة الأولى منذ يوليو 2025، بعدما خسر نحو 300 مليار دولار من قيمته السوقية منذ إعلان مجلس الإدارة فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تزعم تقارير ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وتأتي الضغوط على «إنفيديا» في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة بشأن ما يُعرف بـ«التمويل الدائري»، إذ تؤدي الشركة دوراً يتجاوز توريد الرقائق إلى تمويل أجزاء من منظومة البنية التحتية المعتمدة عليها، من خلال استثمارات وشراكات مع شركات تعمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. ويثير هذا النموذج مخاوف بشأن مدى استدامة نمو القطاع، خصوصاً مع تزايد الاعتماد المتبادل بين الشركات العاملة فيه.

وامتدت موجة البيع إلى شركات الحوسبة السحابية الناشئة، إذ تراجع سهم «كور-ويف» (CoreWeave) بنسبة 6%، بعد ارتفاعه بأكثر من 27% في الجلسة السابقة، فيما هبط سهم «نيبيوس» (Nebius) بنسبة 10.7% عقب إعلان نتائج الربع الثالث. كما انخفضت أسهم «آيرن» (IREN) و«أبلايد ديجيتال» (Applied Digital).

وشملت الضغوط شركات الرقائق ومكونات البنية التحتية الرقمية، حيث تراجعت أسهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 3.4%، و«سانديسك» 5.1%، و«ويسترن ديجيتال» 3.2%. كما انخفضت أسهم «لومينتوم» و«كوهيرنت» و«ديل» بنسب تراوحت بين 3.3% و4.1%، فيما سجلت أسهم «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس» خسائر تراوحت بين 1.3% و2.5%.

في المقابل، خالفت أسهم بعض المنافسين الاتجاه العام، إذ ارتفع سهم «إيه إم دي» (AMD) بنسبة 1.7%، و«برودكوم» (Broadcom) بنسبة 0.8%، وسط رهانات على أن الضغوط التي تواجه «إنفيديا» قد تتيح فرصاً أكبر أمام الشركات المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولم تقتصر المخاوف على التطورات المرتبطة بالشركة، بل امتدت إلى البيئة التنظيمية، بعدما أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوز الديمقراطيين في عدد من الولايات التي تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة، مخاوف من فرض قيود أكثر صرامة على مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما قد يبطئ وتيرة التوسع في القطاع.

ونقلت «رويترز» عن جون بي ليو، مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة «تين كاب» (Ten Cap)، أن هوانغ يمثل الوجه العام لـ«إنفيديا»، التي تعد المحرك الرئيسي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية الناشئة يعتمد على دعم الشركة، ما يجعل التطورات المحيطة بها ذات تداعيات واسعة على القطاع.

وعلى مستوى الأسواق العالمية، أغلقت بورصتا اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7% لكل منهما، فيما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنحو 1%، في انعكاس لاتساع نطاق الحذر تجاه أسهم القطاع.

وفي المقابل، حقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليارات دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة، وفق بيانات شركة «أورتكس» (ORTEX)، وقد ترتفع إلى نحو 6.8 مليارات دولار إذا هبط السهم إلى مستوى 163 دولاراً.

ورغم الضغوط، بات سهم «إنفيديا» يتداول عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحه للأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مضاعف ربحية مستقبلي له منذ نوفمبر 2012، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، في مؤشر على حجم إعادة تقييم المستثمرين للسهم وسط التطورات الأخيرة.