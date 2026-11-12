الدولار يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، في وقت اقترب فيه الين الياباني من مستوى 160 يناً للدولار، متأثراً بتصريحات تميل إلى الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية في اليابان.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 % إلى 103.02 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

وعززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أبدت قلقاً من استمرار الضغوط السعرية، رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة. وترك بعض المسؤولين الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية قد تصل إلى 50 نقطة أساس، فيما تتوقع مؤسسات مالية كبرى، بينها «غولدمان ساكس»، رفعاً جديداً في ديسمبر، يعقبه رفع آخر مطلع العام المقبل.

وفي سوق العملات الآسيوية ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.04 % إلى 159.83 يناً، مقترباً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً، وسط اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وجاء ضعف الين عقب تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويتشيرو أسادا، الذي حذر من أن رفع الفائدة قبل أوانه قد يضر بالنمو الاقتصادي، ويضغط على التضخم الأساسي.

في المقابل عزز تسارع تضخم أسعار الجملة في اليابان إلى 7.1 % خلال أكتوبر، مقابل 6.8 % في سبتمبر، توقعات المحللين برفع الفائدة اليابانية الشهر المقبل، كما حذر مسؤولون يابانيون من احتمالات التدخل لدعم العملة إذا استمر تراجعها.

وبالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى ارتفع اليورو 0.06 % إلى 1.1096 دولار، فيما تراجع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.3266 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6847 دولار، بينما انخفض النيوزيلندي 0.05 % إلى 0.5559 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة تراجعت «بيتكوين» بنسبة 0.63 % إلى 73,848.24 دولاراً، وهبطت «إيثريوم» 0.49 % إلى 2,058.18 دولاراً.