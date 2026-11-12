«داكس» الألماني يتجاوز 27 ألف نقطة للمرة الأولى ويسجل مستوى قياسياً

سجل مؤشر «داكس» الألماني الرئيسي للأسهم مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات صباح الخميس، متجاوزاً حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وسط موجة تفاؤل في الأسواق الأوروبية مدعومة بآمال التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسعار النفط، وانتعاش أسهم التكنولوجيا.

واستفادت الأسهم الألمانية من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بالتزامن مع انحسار نسبي للمخاوف بشأن فرض قيود تنظيمية مشددة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دعم أسهم قطاع التكنولوجيا وعزز الزخم الإيجابي في الأسواق.

كما أسهمت نتائج الأعمال القوية لعدد من الشركات الألمانية الكبرى، وفي مقدمتها «سيمنس» و«أليانز»، في دعم المؤشر وتعزيز ثقة المستثمرين بأداء الشركات.

ونقل عن المحلل يوشن شتانزل، من بنك «كونسورسبانك»، قوله إن موجة الصعود التقليدية التي تسبق نهاية العام بدأت بالفعل، في إشارة إلى تنامي التوقعات الإيجابية بشأن أداء الأسهم خلال الفترة المتبقية من العام.

ويعكس اختراق المؤشر مستوى 27 ألف نقطة تحسناً في المعنويات الاستثمارية، مدفوعاً بتضافر عوامل جيوسياسية واقتصادية ونتائج الشركات.