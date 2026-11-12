مورغان ستانلي يستبعد «إنفيديا» من الأسهم المفضلة بعد خسارة 25%

استبعد بنك «مورغان ستانلي» سهم شركة «إنفيديا» من قائمة اختياراته الاستثمارية المفضلة، بعدما فقد أكثر من 25% من قيمته منذ إدراجه في القائمة في 2 أكتوبر الماضي، وذلك تطبيقاً لسياسة البنك المتعلقة بوقف الخسائر، مع تأكيده عدم تغيير نظرته الإيجابية تجاه الشركة.

وقال المحلل جوزيف مور، الأربعاء، إن القرار جاء نتيجة تفعيل قاعدة الاستبعاد التلقائي عند تجاوز خسائر السهم 25% من مستواه عند اختياره، مؤكداً الإبقاء على توصية «زيادة الوزن» (Overweight)، ومستهدف السعر عند 300 دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وكان سهم «إنفيديا» يتداول عند 173.30 دولاراً، مرتفعاً بنحو 5% فقط عن أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعاً عند 164.27 دولاراً، بعدما خسر نحو 16% خلال أسبوع واحد.

ورغم الضغوط، لا يزال «مورغان ستانلي» يراهن على استمرار التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من طلب طويل الأجل على رقائق الشركة، مشيراً إلى أن «إنفيديا» قد تستفيد من القيود المرتبطة بتوافر الأراضي والطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.

وتباينت تقييمات المؤسسات المالية للسهم؛ إذ أبقى «ويلز فارغو» على توقعاته الإيجابية لإيرادات الشركة، فيما خفض «بيرد» تصنيفه إلى «محايد»، وقلص مستهدفه إلى 200 دولار بدلاً من 500 دولار، بسبب ضبابية توقعات أعمال مراكز البيانات في 2027. في المقابل، حافظ «بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز» على توصيته بالشراء، مع مستهدف 350 دولاراً.

ويعكس هذا التباين استمرار الرهانات على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مقابل مخاوف تتعلق بالإمدادات والتوسع ومستقبل أعمال الشركة في الصين.