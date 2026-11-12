«باسف» الألمانية تستثمر مليار دولار في مصنع كيماويات جديد بأمريكا

افتتحت شركة «باسف» (BASF) الألمانية، أكبر شركة كيماويات في العالم، مصنعاً جديداً في منطقة جيسمار بولاية لويزيانا الأمريكية، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، في خطوة تعزز حضورها الصناعي في السوق الأمريكية، وتدعم قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على المواد الكيماوية المتخصصة ومكونات الصناعات التحويلية.

ويُعد المصنع الجديد أكبر استثمار مملوك بالكامل للشركة في أمريكا الشمالية حتى الآن، كما يمثل محطة مهمة في استراتيجية توسعها بالولايات المتحدة، حيث يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمادة «إم دي آي» (MDI) إلى نحو 600 ألف طن سنوياً، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في قطاعات متعددة.

وتُستخدم مادة «إم دي آي» في إنتاج البولي يوريثان، أحد أنواع اللدائن عالية الأداء، التي تدخل في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، من بينها مواد العزل الحراري والمنشآت خفيفة الوزن، فضلاً عن المنتجات التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة العمر التشغيلي ورفع مستويات الأداء.

وقال ماركوس كامايت، الرئيس التنفيذي لشركة «باسف»، خلال حفل الافتتاح، إن الولايات المتحدة تمثل سوقاً رئيسية للشركة منذ فترة طويلة، مؤكداً أن استثمار مليار دولار يعكس التزامها القوي تجاه عملائها ومستقبل أعمالها في السوق الأمريكية.

وفي إطار المشروع، عملت «باسف» أيضاً على زيادة الطاقة الإنتاجية لمادة الأنيلين في موقع جيسمار، بما يتيح لها تحسين خدماتها للعملاء في أمريكا الشمالية، وتوفير إمدادات أكبر من المواد الأولية المستخدمة في صناعات حماية المحاصيل الزراعية والمطاط والأصباغ والمخصبات.

ويكتسب التوسع أهمية إضافية بالنظر إلى تعدد استخدامات المنتجات التي يوفرها المصنع، وارتباطها بسلاسل إمداد صناعية تشمل قطاعات البناء والسيارات والزراعة والمواد المتقدمة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً من قاعدة إنتاجية متكاملة.

وتعمل «باسف» في منطقة جيسمار منذ عقود، ويضم الموقع أكبر مجمع صناعي متكامل تابع لها في الولايات المتحدة، حيث تستفيد الشركة من تكامل العمليات الإنتاجية والبنية التحتية الصناعية والخبرات المتراكمة في المنطقة.

ويعكس الاستثمار الجديد توجه الشركة إلى تعزيز طاقاتها الإنتاجية بالقرب من الأسواق الرئيسية، وتوسيع قدراتها في المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعات التحويلية، مستفيدة من موقعها الصناعي الراسخ في الولايات المتحدة، ومن الطلب على حلول المواد المتقدمة التي تدعم كفاءة الطاقة وتطوير المنتجات الصناعية.