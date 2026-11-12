سهم علي بابا يهبط 7.3 % وسط مخاوف من قيود أمريكية جديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي

تراجع سهم مجموعة «علي بابا» الصينية بنسبة وصلت إلى 7.3 % خلال تعاملات بورصة هونغ كونغ، أمس الخميس، وسط موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية، مع تصاعد المخاوف من توسيع الولايات المتحدة القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يشمل استخدامها عبر مراكز بيانات خارج الصين.

وجاءت الضغوط عقب تقرير نشرته منصة «ذا إنفورميشن» أفاد بأن وزارة التجارة الأمريكية تدرس إصدار قواعد جديدة، تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية من الوصول عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة، من خلال مراكز بيانات في دول أخرى، في خطوة من شأنها توسيع نطاق ضوابط تصدير أشباه الموصلات المفروضة على بكين.

وبحلول الساعة 5:08 بتوقيت غرينتش انخفض سهم «علي بابا» المدرج في هونغ كونغ 5 % إلى 95.6 دولاراً، فيما تراجع سهم «تينسنت» 1.5 % إلى 403.6 دولارات، كما هبط سهم «علي بابا» بنحو 5.5 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية.

وبحسب التقرير قد تعلن واشنطن الإجراءات خلال نوفمبر الجاري، مع توسيع نطاق القيود الحالية لتشمل سبع دول إضافية، من بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، بهدف الحد من استخدام الشركات الصينية للرقائق المتقدمة عبر أطراف، ومواقع خارجية، ومنع وصول المعالجات الخاضعة للقيود إلى الصين بطرق غير مباشرة.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لشركات تعتمد على استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج الصين، بدلاً من شراء الرقائق مباشرة. وأشار التقرير إلى أن «علي بابا» تستأجر رقائق من شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية، ما قد يجعل هذا النموذج عرضة للتأثر بالقواعد المقترحة.

وامتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إذ هبطت أسهم «زد إيه آي» و«ميني ماكس» بنسب لا تقل عن 8 %، وسط ضغوط على مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا.

وتأتي التطورات بالتزامن مع تصاعد التدقيق الأمريكي في تعاملات «إنفيديا» المرتبطة بالصين، ومخاوف بشأن محاولات شركات صينية الحصول على أسرار تجارية، وتقنيات متقدمة من نظيراتها الأمريكية، ولا تزال القواعد الجديدة في مرحلة المقترحات، ولم تدخل حيز التنفيذ، فيما تترقب الأسواق تفاصيلها، ونطاق الشركات والدول المشمولة بها.