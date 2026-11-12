تغريم «دويتشه بنك» بسبب تعثر نقل بيانات 19 مليون عميل في «بوست بنك»

فرضت الهيئة الألمانية للرقابة المالية «بافين» غرامة مالية بقيمة 8 ملايين يورو على «دويتشه بنك»، أكبر البنوك الألمانية، بسبب إخفاقات تنظيمية رافقت عملية نقل بيانات العملاء إلى منصة تقنية مشتركة مع «بوست بنك» خلال عام 2023، وما ترتب عليها من تأخر في معالجة الشكاوى وتنفيذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر أمس الخميس، أن البنك لم يتخذ خلال عام 2023 التدابير التنظيمية المناسبة للتعامل الفوري مع الزيادة الكبيرة في شكاوى العملاء الناجمة عن عملية نقل البيانات، كما لم ينفذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية في الوقت المحدد.

وتعود المشكلات إلى مشروع «يونيتي»، الذي أطلقه «دويتشه بنك» اعتباراً من عيد الفصح عام 2022، بهدف دمج أنظمة المعلومات ونقل بيانات نحو 12 مليون عميل من «بوست بنك»، إلى جانب 7 ملايين عميل من «دويتشه بنك» في ألمانيا، إلى منصة تقنية مشتركة، عبر أربع مراحل.

وشهدت فترة التحول التقني اضطرابات أثرت في الخدمات المصرفية، إذ تعذر على بعض العملاء الوصول إلى حساباتهم مؤقتاً، فيما تركزت المشكلات خلال المرحلة الثانية من نقل البيانات، عند نهاية 2022 وبداية 2023، وطالت أيضاً محافظ الأوراق المالية.

ووزعت «بافين» الغرامة إلى 5.5 ملايين يورو بسبب البطء الشديد في معالجة شكاوى العملاء، ومليونين ونصف المليون يورو نتيجة التأخر في تنفيذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية.

وكانت الهيئة قد انتقدت في وقت سابق الاضطرابات الكبيرة في معالجة معاملات عملاء «بوست بنك»، وكلفت مراقباً خاصاً بمتابعة جهود البنك لمعالجة أوجه الخلل.

من جانبه، قال متحدث باسم «دويتشه بنك» إن المجموعة راجعت بصورة شاملة المشكلات المرتبطة بدمج أنظمة «بوست بنك» وعالجتها، كما واصلت تحسين إجراءاتها منذ ذلك الحين، مؤكداً قبول البنك قرار الهيئة الرقابية.