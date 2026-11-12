أسعار الجملة في اليابان ترتفع 7.1% خلال أكتوبر متجاوزة التوقعات

سجلت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان ارتفاعاً بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني، وفق بيانات أصدرها بنك اليابان المركزي اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعد احتساب المتغيرات الموسمية، متجاوزة توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.3%، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 0.2% في سبتمبر وفق البيانات المعدلة.

وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الجملة بنسبة 7.1% خلال أكتوبر، مقارنة بارتفاع بلغ 6.8% في الشهر السابق، ومتجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 6.5%.

وفي تفاصيل التجارة الخارجية، ارتفعت أسعار الصادرات اليابانية بنسبة 0.6% على أساس شهري و12.6% على أساس سنوي، بينما سجلت أسعار الواردات زيادة أكثر حدة بلغت 2.3% شهرياً و19.2% سنوياً.

وتعكس البيانات تسارعاً في وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، بما قد يزيد الضغوط على الشركات اليابانية، ويؤثر في قرارات التسعير وهوامش الأرباح، فضلاً عن إبقاء تطورات التضخم ضمن العوامل المؤثرة في توجهات السياسة النقدية لبنك اليابان.