الذكاء الاصطناعي يدفع الاقتصاد البريطاني لأقوى نمو فصلي منذ 2024

سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بمرونة النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 0.7% خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الثاني من العام.

وكان اقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 0.7% على أساس فصلي خلال الفترة.

وأظهر الاقتصاد البريطاني مرونة لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجّل نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول.

ورغم توقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام، تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

ويتوقع البنك المركزي حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.6% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.2% من مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي، عقب الميزانية التي أعلنها وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر، التي لم تأخذ في الحسبان بعض البيانات الإيجابية الأحدث للناتج المحلي الإجمالي والمراجعات بالرفع للأرقام السابقة.

وأرجع البنك المركزي جانباً من قوة الاقتصاد إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دفعة محدودة ومؤقتة من الخطة المالية التي أقرها هيلي.

لكن مؤشرات أظهرت تراجع الطلب الاستهلاكي وطلب الشركات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض أحجام مبيعات التجزئة في سبتمبر، كما تراجعت ثقة المستهلكين بأكبر وتيرة شهرية منذ أبريل 2020، وذلك قبل إعلان الميزانية.

ويعكس هذا الأداء الأهمية المتزايدة للخدمات التقنية والأنشطة الرقمية في الاقتصاد البريطاني، في وقت تتجه فيه الشركات إلى توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير عملياتها التقنية، بما يدعم النشاط في قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام البيانات بأنها «أخبار سارة»، قائلاً إن الأحداث العالمية أسهمت في رفع الأسعار محلياً خلال العام، لكن الاقتصاد لا يزال يحقق نمواً، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن آفاقه المستقبلية.