الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، بفعل قوة الدولار، وتوقعات بمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 3931.54 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 % إلى 3936.80 دولاراً للأوقية.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك: «تراجع الذهب ليختبر مستوى الدعم الرئيسي قرب 3970 دولاراً، إذ ركز البائعون على استمرار التضخم الأمريكي، والتصريحات التي تميل لتشديد السياسة النقدية من عدد من المسؤولين في مجلس الاحتياطي».

وأضاف: «عقب صدور قراءات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع زادت التكهنات بأن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة قد تختار رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها في ديسمبر، رغم الانخفاض الحاد الأحدث في أسعار الطاقة، الذي قد يساعد في تخفيف ضغوط التضخم في الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، ما دفع ⁠الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً مع زيادة رهانات المتعاملين على مزيد من التشديد النقدي من المركزي الأمريكي.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق ⁠حالياً احتمالاً بنسبة 89 ⁠في المئة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين ارتفع احتمال رفعها بواقع أكبر يبلغ 50 نقطة أساس إلى 11 في المئة من صفر ⁠قبل صدور بيانات التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته، لأن المعدن لا يدر عائداً، كما يضغط ارتفاع الدولار على الذهب، إذ يجعله أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حالياً صدور بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة، غداً الجمعة، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 50.99 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2 فيي المئة إلى 1025.81 دولاراً للأوقية بعد أن سجل، أمس الأربعاء، أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر.