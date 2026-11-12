لوتس البريطانية تطور سيارة فائقة بمحرك هجين بقوة 986 حصاناً

تستعد شركة «لوتس» البريطانية لإعادة إحياء سيارتها الرياضية الشهيرة «إسبريت»، من خلال طراز جديد فائق الأداء، يحمل الاسم الكودي المؤقت «تايب 135»، ويأتي مزوداً بمحرك جديد كلياً من 8 أسطوانات، ضمن منظومة دفع هجينة، تصل قوتها الإجمالية إلى نحو 986 حصاناً، على أن تكشف الشركة عن السيارة في عام 2028.

وذكر موقع «كار أند درايفر» المتخصص في أخبار السيارات أن الطراز المرتقب سيحمل محركاً بسعة 4 لترات من تطوير شركة «هورس باور ترين»، بالتعاون مع ناقل حركة آلي مزدوج القابض من 8 سرعات، صمم خصيصاً للعمل مع منظومة الدفع الهجينة الجديدة.

ويحمل المحرك اسم «هورس دبليو 4»، ويعتمد تقنية الشحن التوربيني المزدوج بتصميم «هوت في»، الذي يضع الشواحن التوربينية بين صفوف الأسطوانات، بما يسهم في تحسين كفاءة استجابة المحرك واستغلال المساحة. وتبلغ قوة محرك الاحتراق وحده 670 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 590 رطلاً لكل قدم مكعبة، فيما تستهدف «لوتس» رفع القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 986 حصاناً على الأقل.

ومن أبرز مواصفات المحرك وزنه، الذي لا يتجاوز 441 رطلاً، ما يمنحه كثافة قوة مرتفعة مقارنة بوزنه، فضلاً عن تصميمه منذ البداية، ليتوافق مع أنظمة الدفع الهجينة.

ولم تكتفِ «هورس باور ترين» بتطوير المحرك، بل صممت ناقل حركة خاصاً، يحمل اسم «8 إل دي سي تي»، ويعتمد قابضاً مزدوجاً بتقنيات مستوحاة من السيارات الرياضية عالية الأداء. وتقول الشركة، إن زمن الاستجابة لأوامر تغيير السرعات يقل عن 20 مللي ثانية، مع نظام تحكم مصنوع من كربيد السيليكون، ومضخة ميكانيكية متغيرة الإزاحة،

ومن المنتظر أن تكون «لوتس إسبريت» أول سيارة تستخدم منظومة المحرك وناقل الحركة الجديدين، في خطوة تعكس توجه العلامة البريطانية نحو الجمع بين الأداء الرياضي التقليدي، وتقنيات الدفع الهجين، ومع ذلك لا تزال السيارة في مرحلة التطوير، إذ لا يُتوقع دخولها مرحلة الإنتاج قبل عام 2028.