بكين تدعو واشنطن إلى تفعيل اتفاق خفض الرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار

دعت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة إلى العمل على دخول اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بقيمة 60 مليار دولار حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للتجارة الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن بكين تأمل في تعاون واشنطن، لضمان تنفيذ الاتفاق، مؤكداً استمرار التواصل الوثيق بين الجانبين بشأن الإجراءات اللازمة لتفعيله.

وأضافت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن الصين مستعدة لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، شريطة تنفيذ الترتيبات المتفق عليها لخفض الرسوم الجمركية بصورة متبادلة، بواقع 30 مليار دولار من الواردات في كل اتجاه، ليصل إجمالي قيمة المنتجات المشمولة بالاتفاق إلى نحو 60 مليار دولار.

وبموجب التفاهم ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على واردات صينية، تشمل الألعاب والأجهزة المنزلية ومنتجات الأطفال، ومستلزمات المطابخ والحمامات، فيما ستخفض الصين الرسوم على منتجات أمريكية، تشمل السلع الزراعية والأجهزة الطبية ومنتجات العناية الشخصية والفحم، ومن المقرر تنفيذ التخفيضات بالتزامن عقب استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المحلية في البلدين.

وتكتسب المنتجات الزراعية أهمية خاصة في المفاوضات التجارية بين البلدين، إذ سبق أن تعهدت بكين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 17 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2026، إلى جانب التزامات منفصلة بشأن واردات فول الصويا.

وأظهرت بيانات نقلتها «رويترز» أن الصين اشترت منتجات زراعية أمريكية أخرى، باستثناء فول الصويا، بقيمة 7.2 مليارات دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، ما يعكس أهمية إزالة العوائق التجارية لزيادة تدفقات هذه المنتجات.

ويأتي التحرك في إطار مساعي واشنطن وبكين لتثبيت التهدئة التجارية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات المصالح المشتركة، وسط استمرار المفاوضات بشأن النفاذ إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية.