347 ألف دولار على الفن.. من أين جاء أثرياء «جيل زد» الجدد؟

لسنوات، ارتبط الحديث عن «جيل زد» بقصة اقتصادية شبه ثابتة: شباب دخلوا سوق العمل في زمن ارتفعت فيه أسعار المنازل وتكاليف المعيشة، وبات امتلاك بيت أو تكوين ثروة مبكرة أكثر صعوبة من أجيال سبقتهم، لكن في زاوية مختلفة تماماً من الاقتصاد، وتحديداً داخل صالات العرض والمزادات، تظهر صورة أخرى لهذا الجيل.

فبين اللوحات والمنحوتات والأعمال التي تتجاوز قيمتها مليون دولار، برز بعض أصغر جامعي الفن سناً باعتبارهم الأكثر إنفاقاً.

وبحسب مسح «آرت بازل ويو بي إس» العالمي لهواة جمع الأعمال الفنية لعام 2026، بلغ متوسط إنفاق المشاركين الأثرياء من جيل زد على الفنون الجميلة 347,460 دولاراً خلال 2025، بزيادة 19% عن العام السابق، وأكثر من ضعف متوسط أي من الأجيال الأكبر سناً التي شملها المسح.

الرقم يبدو مفاجئاً، لكنه يحتاج إلى وضعه في سياقه، فنحن لا نتحدث هنا عن الشاب العادي في العشرينيات من عمره، إنما عن شريحة صغيرة شديدة الثراء.

وشمل المسح 3100 شخص من أصحاب الثروات المرتفعة في 10 أسواق عالمية، وكان المشاركون من جيل زد يمثلون نحو 9% فقط من العينة.

وبحسب «ذا آرت نيوزبيبر»، كان على المشاركين امتلاك ثروة شخصية لا تقل عن مليون دولار، باستثناء العقارات والأصول في الشركات الخاصة.

العائلة تفتح الباب

للمرة الأولى، درس المسح الطرق التي بدأ من خلالها الأثرياء تكوين مجموعاتهم الفنية.

وقال 40% من جامعي الفن من جيل زد إن تأثير العائلة كان طريقهم إلى عالم جمع الأعمال، مقارنة بـ28% فقط من المشاركين بشكل عام.

ولا تنتهي العلاقة عند التأثير العائلي، فمن بين أفراد جيل زد الذين ورثوا أعمالاً فنية، لا يزال نحو 90% يحتفظون بها، مقابل 64% من جيل إكس، بحسب البيانات التي أوردتها «سي إن بي سي».

وتخالف هذه النقطة تخالف تصوراً شائعاً بأن الأبناء الأصغر سناً سيرثون مجموعات آبائهم ثم يسارعون إلى بيعها، إما لأن أذواقهم مختلفة أو لأنهم يفضلون أشكالاً أخرى من الاستثمار.

وهذا يتقاطع مع تحول اقتصادي أوسع يتابعه بنك «يو بي إس» منذ سنوات، هو انتقال الثروة بين الأجيال، ويرى البنك أن نتائج الدراسة تشير إلى أن هذا الانتقال بدأ يظهر بالفعل في سوق الفن، لا كمستقبل بعيد، ولكن كسلوك شرائي يمكن قياسه اليوم.

مليون دولار للوحة؟

وإذا كان الرقم البالغ 347 ألف دولار لافتاً، فإن الطرف الأعلى من السوق يكشف تحولاً أكبر.

فمن بين جامعي الفن الذين اشتروا أعمالاً يزيد سعر الواحد منها على مليون دولار، كان جيل زد يمثل نحو نصف المشترين، رغم أن هذه الفئة العمرية لم تكن سوى جزء صغير من إجمالي المشاركين في الدراسة.

ولم يكن السبب ببساطة أنهم يشترون عدداً أكبر بكثير من الأعمال، فتشير بيانات الدراسة إلى تقارب عدد القطع المشتراة بين الأجيال، ما يعني أن ارتفاع إنفاق جيل زد جاء بدرجة كبيرة من توجهه إلى أعمال أعلى سعراً.

جيل رقمي يشتري فناً «تقليدياً»

وربما تكون المفارقة الأخرى في ما يشتريه هؤلاء الشباب، فمن السهل تصور أن جيلاً نشأ مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل والعملات الرقمية سيتجه أولاً نحو الفن الرقمي والمقتنيات الجديدة.

إلا أن الدراسة وجدت أن اللوحات كانت نقطة البداية الأكثر شيوعاً بين جامعي الفن من جيل زد، وأن نحو الثلث بدأوا بلوحة أو منحوتة.

في المقابل، بدأ أقل من 2% منهم مجموعاتهم بحقائب أو أحذية رياضية فاخرة.

لكن التكنولوجيا دخلت من باب آخر، وهو طريقة اتخاذ قرار الشراء.

فقد أفاد 58% من جامعي الأعمال الفنية الأثرياء باستخدام موارد رقمية للحصول على النصائح والتوصيات، فيما ارتفعت نسبة استخدام التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي إلى 22%، بعدما كانت 4% فقط في 2024.

أي أن المشتري قد يستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث والتحقق، ثم ينتهي به الأمر بشراء لوحة، وهي واحدة من أقدم أشكال اقتناء الفن.

الأغنى.. والأكثر تحفظاً

حتى علاقتهم بالسوشيال ميديا تحمل مفارقة، فالجيل الذي ارتبط أكثر من غيره بمشاركة تفاصيل حياته عبر الإنترنت، ظهر في الدراسة بوصفه الأكثر تحفظاً بشأن الكشف عن مجموعاته الفنية.

وأشار «يو بي إس» إلى أن جامعي جيل زد كانوا الأقل ميلاً إلى نشر تفاصيل مقتنياتهم علناً، وفضلوا مساحات أكثر خصوصية ودوائر محدودة.

بالنسبة إلى هذه الشريحة من الأثرياء الشباب، لا يبدو استعراض الثروة مرتبطاً دائماً بإظهار السعر أو نشر ما يمتلكونه للجميع، فالندرة والأصل والقصة وراء القطعة والقدرة على الوصول إلى شيء لا يملكه الآخرون قد تصبح أكثر أهمية من مجرد الرقم الموجود على بطاقة السعر.