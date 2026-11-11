كوكاكولا تربح في البورصة وبيبسيكو تتقدم في المبيعات

أظهرت نتائج الأعمال للربع الثالث تبايناً واضحاً بين عملاقي المشروبات العالميين كوكاكولا وبيبسيكو، إذ نجحت كوكاكولا في تسجيل نمو أقوى على مستوى الأرباح وصافي الدخل، مدعومة بارتفاع إيراداتها وتحسن الطلب على منتجاتها، فيما واصلت بيبسيكو تحقيق نمو في الإيرادات رغم تراجع أرباحها الصافية مقارنة بالفترة المقابلة. كما انعكس الأداء المالي على تحركات السهمين في الأسواق، حيث ارتفع سهم كوكاكولا بنحو 32 % منذ بداية العام، مقابل تراجع سهم بيبسيكو بنسبة 5.5 %.

كوكاكولا:

91 سنتاً ربحية السهم 11 % +

4.01 مليارات دولار صافي الدخل 8.3 % +

13.4 مليار دولار الإيرادات 7.4 % +

32 % ارتفاع السهم منذ بداية العام

398 مليار دولار القيمة السوقية

بيبسيكو:

2.34 دولار ربحية السهم الواحد 2 % +

3.05 مليارات دولار صافي الدخل 17.3 % -

25.27 مليار دولار الإيرادات 5.6 % +

5.5 % انخفاض السهم منذ بداية العام

185.02 مليار دولار القيمة السوقية



