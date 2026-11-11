النفط يواصل مكاسبه.. برنت يرتفع 3 دولارات للبرميل وسط ضبابية المشهد الإيراني ومحادثات أوكرانيا

واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع خام برنت بنحو 3 دولارات للبرميل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ترقب نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية، وما قد تحمله التطورات السياسية من انعكاسات على إمدادات الطاقة العالمية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.98 دولار أو 2.87%، إلى 94.38 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.80 دولار أو 2.54% إلى 88.15 دولاراً.



وجاء صعود الأسعار بعد أن سجل الخامان أدنى مستوياتهما في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط آمال بانحسار التصعيد مع إيران، قبل أن تعود المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة مع تصريحات إيرانية بشأن رفض إخراج أي مواد نووية مخصبة من البلاد، في موقف يعزز الشكوك بشأن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية قريبة.



وتكتسب المخاوف أهمية إضافية في ضوء استمرار التهديدات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما شهد أكتوبر استهداف 37 سفينة، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

كما سُجلت حوادث استهداف لناقلات قرب السواحل العُمانية، وسط تحذيرات من أن عودة حركة الشحن إلى طبيعتها ستظل مرهونة بإزالة الألغام وتكاليف التأمين واستعداد شركات النقل لاستئناف المرور.



وفي الملف الأوكراني، تتابع الأسواق نتائج المحادثات التي استضافتها أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا، فيما أشار كبير المفاوضين الروس إلى أن التسوية باتت أقرب. وفي المقابل، تعرض ميناء أوست لوغا الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تراجع طاقة التكرير الروسية بنحو 30% منذ أواخر أكتوبر.



وتراقب الأسواق أيضاً بيانات المخزونات الأمريكية، بعدما أظهرت تقديرات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.



وتعكس حركة الأسعار توازن الأسواق بين احتمالات التهدئة السياسية ومخاطر تعطل الإمدادات، ولا سيما عبر الممرات البحرية الحيوية.