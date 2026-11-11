الذهب يحوم قرب 4000 دولار

ارتفعت أسعار ​الذهب اليوم الأربعاء، لكنها ظلت قرب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية بعد موجة بيع ​مكثفة في الجلسة السابقة عقب بيانات تضخم أمريكية قوية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل للتشديد النقدي عززت توقعات رفع أسعار الفائدة وبنسب أكبر.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4055 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠3 % إلى 4013.29 دولاراً الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 % إلى 4063.20 دولاراً.

وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى بايبت: «يشهد الذهب بعض التعافي بعد خسائر أعقبت صدور مؤشر أسعار المستهلكين».

وأضاف أنه مع ذلك يواجه الذهب مهمة عسيرة ليواصل الارتفاع بالنظر إلى «احتمالات المزيد من رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي».

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، إذ صعد المؤشر 0.4 ‌%. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاعاً 0.3 %.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 100 %أن ​يرفع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في ​ديسمبر، بعد أن ⁠كانت النسبة 84 % قبل صدور البيانات. كما زادت التوقعات بشأن إقرار زيادة أكبر، بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقبل صدور البيانات، قال كريستوفر والر، العضو ​في مجلس الاحتياطي، ⁠إنه إذا وصلت ⁠قراءة التضخم الأساسي إلى 0.3 % في أكتوبر فإن ذلك سيدفع البنك المركزي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية ⁠في اجتماع ديسمبر المقبل.

وواصل آخرون من صناع السياسات النقدية التحدث بنبرة تميل للتشديد النقدي أيضاً، إذ أشارت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ​ما يقلل من جاذبيته.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3 % إلى 53.03 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 5.6 % إلى 1082.57 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر.