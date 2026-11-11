فولكس فاجن تسجل قفزة 347% في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين

حققت علامة «فولكس فاجن» الألمانية قفزة قياسية في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال أكتوبر الماضي، بعدما باعت أكثر من 28 ألف سيارة كهربائية وهجينة، بنمو بلغ نحو 347% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على تسارع جهود الشركة لاستعادة موقعها في أكبر أسواق السيارات بالعالم، رغم اشتداد المنافسة وتراجع الطلب.

وعزت الشركة هذا الأداء إلى توسيع تشكيلة طرازاتها، بعدما طرحت 11 طرازاً جديداً من مركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية خلال العام الجاري، مع خطط لإضافة طرازين آخرين. وتستهدف فولكس فاجن الانضمام إلى قائمة أكبر عشر علامات تجارية في هذا القطاع بالصين بحلول عام 2027، وفقاً لرئيس علامتها التجارية في البلاد روبرت تسيك.

ورغم النمو القوي، لا تزال الشركة تواجه منافسة كبيرة من المصنعين المحليين، وفي مقدمتهم «بي واي دي»، التي باعت 250 ألفاً و301 مركبة طاقة جديدة خلال أكتوبر، وفق بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، ما يعكس اتساع الفجوة في حجم المبيعات بين العلامات التجارية.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتعرض فيه أعمال فولكس فاجن لضغوط في السوق الصينية، إذ تراجعت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 30% إلى 1.38 مليون سيارة.

وتسعى المجموعة إلى تسريع تطوير طرازات جديدة بتكاليف أقل، مستفيدة من قدرات السوق الصينية، كما تعتزم تحويل البلاد إلى قاعدة للتصدير نحو أسواق أخرى، بما فيها دول الجنوب العالمي، في خطوة تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.