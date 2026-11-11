أرباح «نيسان» تهبط 96 % إلى 13.2 مليون دولار في الربع الثاني

سجلت شركة «نيسان» اليابانية تراجعاً حاداً في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، بعدما هبطت بنسبة 96 % على أساس سنوي إلى 13.23 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متأثرة بتلاشي وفورات النفقات المرتبطة بالانبعاثات في السوق الأمريكية، والتي دعمت نتائج الشركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت الأرباح التشغيلية أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة نحو 378.5 مليون دولار، وفق استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن وشمل 8 محللين، ما يعكس الضغوط التي تواجه الشركة في ظل التحديات التشغيلية والمنافسة المتزايدة في أسواق السيارات العالمية.

ورغم الانخفاض الحاد، تمسكت «نيسان» بتوقعاتها بتحقيق أرباح تشغيلية تبلغ نحو 1.26 مليار دولار خلال العام المالي 2026، مستهدفة تحقيق نحو 756 مليون دولار خلال النصف الثاني، بدعم من زيادة أحجام المبيعات وإطلاق طرازات جديدة وتحسن مزيج المنتجات.

وفي المقابل، خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات العالمية خلال العام المالي إلى ما بين 2.97 و3 ملايين سيارة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.15 ملايين سيارة، عازية ذلك إلى ضعف الطلب في الصين، وتسارع التحول نحو سيارات الطاقة الجديدة بوتيرة تفوق التوقعات، إلى جانب اشتداد المنافسة في السوق الصينية.

وفي المقابل، رفعت «نيسان» توقعاتها للمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، في ظل استمرار قوة الطلب في السوقين، كما تستهدف الحفاظ على صافي نقدية يتجاوز 6.3 مليارات دولار في قطاع السيارات بنهاية العام المالي.

وتراهن الشركة على تحسن الأداء خلال النصف الثاني من العام عبر تعزيز المبيعات وتوسيع تشكيلة طرازاتها، في محاولة لاستعادة هوامشها التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها السنوية، وسط استمرار الضغوط على قطاع السيارات العالمي.