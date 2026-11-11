الخطوط السنغافورية تضاعف أرباحها 4 مرات في الربع الثاني بدعم السفر والشحن

عززت الخطوط الجوية السنغافورية أداءها المالي خلال الربع الثاني من سنتها المالية، محققة نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات، بدعم من استمرار الطلب على السفر وانتعاش حركة الشحن الجوي، ولا سيما الشحن المرتبط بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما ساعد الشركة على استيعاب جانب من الارتفاع في تكاليف التشغيل والوقود.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها إلى 209.7 ملايين دولار سنغافوري (نحو 164 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 52.4 مليون دولار سنغافوري في الفترة المقابلة من العام السابق، لتسجل الأرباح نمواً بأربعة أضعاف تقريباً.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 14.3% إلى نحو 5.58 مليارات دولار سنغافوري، مقابل 4.88 مليارات دولار في الفترة المقابلة، مدفوعة بزيادة أسعار تذاكر السفر، واستمرار الطلب على الرحلات الجوية، إلى جانب التحسن القوي في أحجام الشحن الجوي.

طفرة الشحن

وشكل انتعاش الشحن الجوي أحد أبرز محركات الأداء، في ظل تزايد الطلب على نقل المعدات والمكونات المرتبطة بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والتكنولوجيا، وهو ما أضاف مصدراً مهماً للإيرادات إلى جانب نشاط نقل المسافرين.

كما استفادت الشركة من تحسن إيرادات نقل الركاب، مع استمرار الإقبال على السفر الدولي، وقدرتها على تحقيق عوائد أفضل من أسعار التذاكر، في وقت تواصل فيه شركات الطيران الاستفادة من الطلب على الرحلات العابرة للقارات والأسواق الآسيوية.

ضغوط التكاليف

ورغم تحسن النتائج الفصلية، لا تزال تكاليف التشغيل والوقود تمثل ضغطاً على الأداء المالي للمجموعة. وعلى مستوى النصف الأول من سنتها المالية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.8% إلى مستوى قياسي بلغ 11.3 مليار دولار سنغافوري، إلا أن صافي الأرباح تراجع بنسبة 43.9% إلى 133.9 مليون دولار سنغافوري، متأثراً بارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وتعكس النتائج تباين الأداء بين الربعين، إذ سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 75.8 مليون دولار سنغافوري في الربع الأول، قبل أن تعود إلى الربحية بقوة في الربع الثاني.

ويؤكد هذا الأداء أهمية تنويع مصادر الإيرادات لدى شركات الطيران، في ظل تقلبات أسعار الوقود وتغير تكاليف التشغيل، مع تزايد دور الشحن الجوي في دعم النتائج المالية، بالتوازي مع استمرار الطلب العالمي على السفر.