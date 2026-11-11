10 مليارات دولار إيرادات «أوبن إيه آي» بنمو 50 % في ربع واحد

حققت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، قفزة كبيرة في أدائها المالي، بعدما بلغت إيراداتها الفصلية 10 مليارات دولار للمرة الأولى، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واتساع نطاق استخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات.

وتعكس النتائج، وفقاً لشخص مطلع على التفاصيل، تسارعاً لافتاً في وتيرة نمو أعمال الشركة، إذ ارتفعت الإيرادات بنحو 50 % مقارنة بالربع الثاني، فيما سجلت زيادة تقارب ثلاثة أمثال مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، وكُشفت هذه الأرقام للمستثمرين خلال اتصال عُقد الثلاثاء، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز قدرتها التمويلية، وتوسيع استثماراتها لمواكبة النمو المتسارع في سوق الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل احتدام المنافسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع «أنثروبيك» (Anthropic)، التي سجلت بدورها إيرادات قوية، ومع تزايد أهمية الإيرادات الفعلية، والقدرة على تحويل الإقبال على النماذج الذكية إلى أعمال تجارية مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بمؤشرات الاستخدام وعدد المشتركين.



تسارع النمو رغم ارتفاع تكاليف التشغيل

وجاء هذا الأداء مدعوماً باستراتيجية اعتمدتها «أوبن إيه آي» لاستعادة زخمها في سوق الذكاء الاصطناعي، بعد فترة واجهت خلالها ضغوطاً تنافسية من «أنثروبيك»، خصوصاً في سوق الشركات وتطبيقات البرمجة، وشملت الاستراتيجية إطلاق نماذج جديدة أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، وخفض أسعار بعض خدماتها، إلى جانب توسيع نطاق استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إنجاز مهام متعددة بصورة آلية.

وتراهن الشركة على انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم الإجابات، والمساعدة في إنجاز المهام البسيطة إلى مرحلة تنفيذ العمليات والأعمال نيابة عن المستخدمين، بما يفتح أمامها مصادر إيرادات أوسع، خصوصاً من قطاع المؤسسات والشركات التي تسعى إلى رفع الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل وأتمتة العمليات الداخلية.

وفي هذا السياق يمثل قطاع الأعمال أحد محركات النمو الرئيسية للشركة، مع تزايد اعتماد المؤسسات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وخدمة العملاء، والبحث، وإدارة سير العمل، كما يعزز انتشار واجهات البرمجة (APIs) قدرة «أوبن إيه آي» على تحقيق إيرادات من المطورين والشركات التي تدمج نماذجها في منتجاتها وخدماتها، لكن النمو السريع لا يعني أن الشركة تجاوزت تحديات الربحية؛ إذ أظهرت البيانات المالية التي كُشفت للمستثمرين أن خسائر التشغيل المعدلة ارتفعت إلى نحو 10.9 مليارات دولار في الربع الثالث، مقارنة بنحو 10.1 مليارات دولار في الربع الثاني، رغم تحسن هامش التشغيل المعدل من سالب 150 % إلى سالب 109%، وفقاً لما أورده تقرير «ذا إنفورميشن» ونقله «وول ستريت جورنال».

وتكشف هذه الأرقام عن المعادلة المالية التي تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى: تحقيق نمو استثنائي في الإيرادات بالتوازي مع إنفاق ضخم على تطوير النماذج والبنية التحتية الحاسوبية، ومراكز البيانات، فضلاً عن تكاليف تشغيل الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وبالتالي يبقى التحدي أمام «أوبن إيه آي» هو تحويل نمو الطلب إلى تدفقات نقدية وربحية أكثر استدامة، وليس مجرد زيادة حجم الإيرادات.



منافسة محتدمة مع «أنثروبيك»

وعلى صعيد المنافسة لا تزال «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود» (Claude)، تحقق إيرادات فصلية أعلى من «أوبن إيه آي»، بعدما بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ10 مليارات دولار لمنافستها، وفقاً للأرقام التي أوردتها تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة، غير أن المقارنة بين الشركتين لا تقتصر على حجم الإيرادات، بل تمتد إلى وتيرة النمو ومصادر الدخل والقدرة على تحقيق الأرباح، فقد سجلت «أنثروبيك» تباطؤاً في معدل نمو إيراداتها مقارنة بالربع السابق، إلى نحو 47 %، بعدما تجاوزت الزيادة 140 % في الربع الثاني، بينما أظهرت «أوبن إيه آي» تسارعاً في نمو أعمالها خلال الربع الثالث، ومع ذلك ينبغي التعامل بحذر مع المقارنة المباشرة بين الأرقام، إذ اعتادت الشركتان استخدام منهجيات مختلفة في احتساب الإيرادات، ما يجعل حجم الإيرادات المعلن مؤشراً مهماً على الأداء، لكنه لا يقدم وحده صورة متكاملة عن الكفاءة التشغيلية أو الربحية.

وتعكس المنافسة تحولاً في طبيعة سوق الذكاء الاصطناعي، من سباق يركز أساساً على تطوير النماذج الأكثر تقدماً إلى منافسة تجارية تستند إلى قدرة الشركات على جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وتقديم خدمات ذات قيمة اقتصادية واضحة، وتوسيع قاعدة الاشتراكات والعقود المؤسسية.



جولة تمويل بتقييم 1.25 تريليون دولار

ويتزامن تسارع الإيرادات مع تحركات تمويلية ضخمة، تستهدف تعزيز الموارد المالية للشركة قبل دخول مرحلة جديدة من التوسع، إذ تعمل «أوبن إيه آي» على استكمال جولة تمويل جديدة بتقييم يصل إلى 1.25 تريليون دولار، بعد تأجيل خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام إلى عام 2027.

وكانت الشركة قد أنجزت الشريحة الأولى من الجولة بقيمة 11 مليار دولار، في إطار تمويل أوسع قد يصل إلى 20 مليار دولار، وفقاً لتقارير «بلومبرغ»، وجاء ذلك دون المستهدف الأولي، الذي بلغ نحو 30 مليار دولار، في ظل تغير شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، وتزايد التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتطوير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع.

وتكتسب مشاركة مستثمرين من دولة الإمارات في هذه الجولة أهمية إضافية، إذ أشارت تقارير «بلومبرغ» إلى مشاركة مجموعة من الداعمين من الإمارات، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، من بينها «سوفت بنك» و«سيكويا كابيتال» و«كوتيو مانجمنت»، و«فاوندرز فاند»، و«أندريسن هورويتز».

ويعكس التقييم المستهدف، البالغ 1.25 تريليون دولار، حجم الرهانات الاستثمارية على مستقبل الشركة وموقعها في الاقتصاد الرقمي، لكنه يضعها أيضاً أمام توقعات مرتفعة بشأن قدرتها على مواصلة النمو وتحويل الانتشار الواسع لتقنياتها إلى عوائد مالية، تتناسب مع هذا التقييم.



سباق نحو الأسواق المالية

في المقابل تستعد «أنثروبيك» لطرح أسهمها في وول ستريت، مستهدفة تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار، وفقاً للتقارير المشار إليها، ما يضع الشركتين أمام سباق استثماري استثنائي، لا يقتصر على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى استقطاب رؤوس الأموال قبل التحول إلى شركتين مدرجتين في الأسواق المالية.

ويأتي توجه الشركتين إلى الأسواق العامة في مرحلة تتزايد فيها أهمية الإفصاح عن الأداء المالي والتكاليف التشغيلية، إذ سيصبح المستثمرون أكثر قدرة على تقييم العلاقة بين الإيرادات والنفقات والاستثمارات الرأسمالية، ومدى قدرة نماذج الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح مستدامة.

وبالنسبة إلى «أوبن إيه آي» فإن بلوغ الإيرادات الفصلية 10 مليارات دولار يمثل محطة مهمة في مسارها التجاري، ويؤكد اتساع الطلب على منتجاتها، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحوسبة والتوسع في البنية التحتية، كما أن استمرار النمو سيكون مرتبطاً بقدرتها على الحفاظ على تفوق منتجاتها، وتوسيع قاعدة عملائها من المؤسسات، وتعزيز كفاءة الإنفاق في سوق تتسارع فيه المنافسة والاستثمارات.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تدخل مرحلة جديدة، عنوانها القدرة على الجمع بين الابتكار التقني والنمو التجاري والانضباط المالي، في وقت لم تعد فيه الأفضلية مرتبطة فقط بامتلاك النموذج الأكثر تطوراً، بل بمدى قدرة الشركات على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى خدمات، يعتمد عليها العملاء، ويدفعون مقابلها بصورة مستمرة.