ما الذي يجعل اكتتاب «أنثروبيك» مختلفاً عن أي طرح عام آخر؟



بدأت شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي المرتقب في الولايات المتحدة، في خطوة تقربها من إدراج قد يصبح من الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، ويضع شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار استثنائي.

وتخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال الطرح، وفق وثيقة تنظيمية، مستهدفة تقييماً إجمالياً يصل إلى 1.4 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، فيما يتراوح النطاق السعري الاسترشادي للأسهم بين 70 و78 دولاراً للسهم. ومن شأن هذا الإدراج، إذا مضى وفق المستهدفات المعلنة، أن يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال وتوازنات المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية.

ويأتي الطرح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح مستدامة، في ظل الإنفاق الضخم المطلوب لتأمين القدرات الحاسوبية وبناء مراكز البيانات، فضلاً عن تصاعد المخاوف التنظيمية والسياسية وتقلبات أسواق التكنولوجيا.

تقييم ضخم وسط إعادة تسعير القطاع

واعتبرت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى «سيتي إندكس» في لندن، أن التقييم المستهدف يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة الشركة بآفاق الذكاء الاصطناعي وقوة الطلب في السوق، رغم التقلبات والمخاوف التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، ترى إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويس كوت»، أن التقييم يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى شركات الذكاء الاصطناعي، من التركيز على نمو الإيرادات إلى التدقيق بصورة أكبر في تكلفة تحقيق هذا النمو والالتزامات المالية اللازمة لاستمراره.

وأشارت إلى أن التقييمات التي كانت تصل في تقديرات سابقة إلى نحو تريليوني دولار باتت تخضع لإعادة تقييم في بيئة أكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين السياسي والتنظيمي، فضلاً عن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي.



نمو استثنائي والتزامات مالية ضخمة

ويكتسب طرح «أنثروبيك» أهمية استثنائية لغياب نماذج مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقييم شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم، فضلاً عن استهدافها تقييماً يتجاوز تريليون دولار، وهو مستوى نادر في الطروحات العامة الأولية.

وتعمل الشركة وفق هيكل «شركة ذات منفعة عامة»، وهو نموذج يتيح لها الجمع بين الأهداف التجارية والتزاماتها المعلنة تجاه المصلحة العامة. كما تتضمن وثائقها التنظيمية تحذيرات من المخاطر المحتملة لتقنياتها، بالتوازي مع طموحاتها بشأن إحداث تحولات واسعة في الاقتصاد والمجتمع.

ورغم النمو السريع في الإيرادات، تواجه الشركة تحديات تتعلق بالربحية وكلفة البنية التحتية. ووفقاً للمعلومات الواردة في وثائق الطرح، لم تسجل «أنثروبيك» سوى ربع واحد من الأرباح التشغيلية منذ تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، فيما تقترب التزاماتها المتعلقة بالقدرات الحاسوبية والبنية التحتية لمراكز البيانات من 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وسجلت مبيعات الشركة نحو 17 مليار دولار في الربع الأخير، بزيادة بلغت 1127% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن الشركة نفسها حذرت في نشرة الإصدار من عدم إمكانية استمرار الإيرادات في النمو بمعدلات مماثلة، أو ضمان استمرار نموها بالأساس.

وتبرز مخاطر أخرى تتعلق بتركيز الإيرادات، إذ اعتمدت الشركة على خمسة عملاء فقط لتوليد ربع مبيعاتها خلال العام الحالي، بعضهم يعمل أيضاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وينافسها في تطوير النماذج. ويثير ذلك مخاوف بشأن مدى استدامة التدفقات النقدية، في حال قرر أحد هؤلاء العملاء تقليص إنفاقه أو تطوير بدائل تقنية خاصة به.



جدل حول بيع أسهم الموظفين

ومن الملفات التي تثير اهتمام المستثمرين أيضاً، الجدول الزمني لبيع الأسهم بعد الإدراج، إذ تسمح الترتيبات التي وضعتها الشركة لبعض المساهمين من غير المؤسسين ببيع 10% من حصصهم في اليوم الأول للتداول، إلى جانب نحو 23 موعداً خلال السنة الأولى تتيح للموظفين بيع أجزاء إضافية من أسهمهم.

ويختلف هذا الترتيب عن فترات حظر البيع التقليدية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بعد الطرح، والتي تهدف إلى الحد من الضغوط البيعية المبكرة على السهم. ويرى منتقدون أن الجدول المجزأ قد يفتح المجال أمام عمليات تخارج متتابعة للمستثمرين الأوائل والموظفين، في وقت ضخ فيه مستثمرون من «وول ستريت» وشركات رأس المال المغامر نحو 130 مليار دولار في الشركة حتى الآن.

كما تثير هيكلية الملكية تساؤلات بشأن توازن الصلاحيات بين المساهمين والإدارة، إذ تمنح المؤسسين السبعة أغلبية حقوق التصويت، بما يعزز سيطرتهم على القرارات الاستراتيجية، لكنه قد يحد في المقابل من تأثير المساهمين الجدد في حوكمة الشركة.



اختبار لمعنويات الذكاء الاصطناعي

وتبدأ الجولة الترويجية في توقيت حساس لقطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على بناء مراكز البيانات وإبطاء التوسع في البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.

ويضع ذلك الطرح المرتقب أمام اختبار يتجاوز قدرة الشركة على جذب السيولة، ليشمل استعداد المستثمرين لقبول تقييمات مرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، رغم ضخامة الإنفاق الرأسمالي ومخاطر المنافسة وتركيز العملاء وعدم وضوح مسار الربحية.

وبالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، فإن نجاح الطرح بالحجم المستهدف قد يمثل محطة مفصلية في انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التمويل الخاص والتقييمات الاستثمارية إلى اختبار القيمة السوقية عبر التداول العام، كما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطروحات الكبرى في القطاع.