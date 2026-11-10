شركة صينية تطلق ألواحاً شمسية بإطارات فولاذية لتعزيز المتانة



أطلقت شركة «دي إم إي جي سي سولار» (DMEGC Solar) الصينية سلسلة جديدة من الألواح الشمسية تعتمد على إطارات مصنوعة من الفولاذ بدلاً من الألمنيوم التقليدي، في خطوة تستهدف تطوير كفاءة التحمل الهيكلي للألواح، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المناخية القاسية، خصوصاً تراكم الثلوج والرياح الشديدة، بما يوسع نطاق استخدامها في الأسواق ذات البيئات الصعبة.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قوة الشد في الإطارات الفولاذية الجديدة تقارب ضعف قوة الإطارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم التقليدية، ما يمنح الألواح قدرة كبرى على تحمل الأحمال الميكانيكية والضغوط الخارجية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التصميم في الحد من الإجهاد الحراري الواقع على مكونات الألواح، وتقليل مخاطر ظهور التشققات الدقيقة في الخلايا الشمسية، التي قد تؤثر في أدائها واستقرار إنتاجها الكهربائي على المدى البعيد.

وأوضحت الشركة أن الإطارات الجديدة تخضع لطلاء مكون من سبيكة الزنك والألمنيوم والمغنيسيوم، بهدف تعزيز مقاومتها للتآكل وإطالة عمرها التشغيلي، لا سيما في المناطق الساحلية والبيئات التي تتسم بارتفاع الرطوبة أو التعرض للعوامل الكيميائية. وأضافت أن الألواح اجتازت اختبارات مستقلة لمقاومة رذاذ الملح والأمونيا، في مؤشر على ملاءمتها لمجموعة أوسع من التطبيقات والظروف البيئية.

ويأتي إطلاق المنتج الجديد في وقت تتجه فيه صناعة الطاقة الشمسية إلى تطوير حلول تجمع بين المتانة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، مع تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة وتوسع مشروعات الطاقة الشمسية في الأسواق المختلفة. كما يمثل تحسين التصميم الهيكلي للألواح عاملاً مهماً في رفع موثوقية المشروعات، وتقليل احتمالات الأعطال والتكاليف المرتبطة باستبدال المكونات.

وتواصل الشركات الصينية تعزيز حضورها في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة عالمياً، مستفيدة من قدراتها التصنيعية وحجم صادراتها، رغم القيود التجارية الأمريكية المتزايدة. وتعد الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات من أبرز القطاعات التي تدعم نمو الصادرات الصناعية الصينية، وفق تحليل مجموعة «غولدمان ساكس»، بما يعكس الأهمية المتنامية للصناعات المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات.