من هي أليس هوانغ المرأة التي وضعت «إنفيديا» في قلب شبهات التجسس الصيني؟

تحولت أليس هوانغ إلى محور اهتمام عالمي بعد تقارير عن صلاتها بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، وشبهات أمريكية بشأن احتمال عملها لصالح الاستخبارات الصينية وجمع معلومات عن واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم. وتأتي هذه القضية في وقت تحتدم فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، ما يضعها في دائرة تتجاوز الجوانب الشخصية إلى أسئلة تتعلق بأمن التكنولوجيا وسلاسل توريد أشباه الموصلات.

وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي الواسع، لا تزال المعلومات المتاحة عن أليس هوانغ محدودة، إذ تشير سجلات ووثائق مهنية إلى أنها عملت صحفية في التلفزيون الحكومي الصيني قبل انتقالها إلى القطاع المالي، ثم توليها مناصب إدارية في شركات تكنولوجية ومالية آسيوية. ويعتقد مسؤولون أمريكيون، وفق تقارير إعلامية، أنها ربما كانت تعمل أيضاً لصالح جهة استخباراتية صينية، وأنها سعت إلى الوصول إلى معلومات تتعلق بإنفيديا وخططها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتستند هذه الشبهات إلى تقارير عن مراقبة استخباراتية أمريكية استمرت فترة طويلة، وإلى طبيعة علاقات هوانغ المهنية مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن ارتباطها بشركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية، التي برز اسمها في سوق الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وأصبحت من كبار مشتري رقائق إنفيديا في آسيا، بحسب تقديرات محللين.

من الصحافة إلى عالم الرقائق

وتكشف سجلات السفر التي حصلت عليها شبكة «CNN» من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والمتطابقة مع منشورات لهوانغ على منصات التواصل الاجتماعي، أنها مواطنة صينية تبلغ 43 عاماً، ويُعرف اسمها أيضاً بـ«هوانغ لي» أو «هوانغ ليه» (Huang Le). وتشير قواعد بيانات صينية ومنصات مهنية إلى أنها أمضت نحو أربع سنوات في العمل الإعلامي، قبل انتقالها إلى القطاع المالي، حيث راكمت خبرة في الأوراق المالية والاستثمار امتدت لنحو ثماني سنوات.

وشملت مسيرتها المهنية العمل لدى مؤسسات مالية بارزة، من بينها بنك «إتش إس بي سي» وشركة «سيتيك سيكيوريتيز»، كما شغلت مناصب إدارية في شركة «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». ووصف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» هوانغ بأنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، واعتادت حضور المؤتمرات المتخصصة ومآدب العشاء التي تجمع كبار التنفيذيين، ما أتاح لها بناء شبكة علاقات في المستويات العليا من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكان انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا نقطة تحول في مسيرتها، إذ شغلت منصب مديرة في شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية بين مارس ونوفمبر 2023، وفق سجلات الشركات في سنغافورة. وتعمل الشركة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وكانت قد تأسست عام 2015 تحت اسم «سيفن رود إنترناشيونال» بوصفها شركة صينية لتطوير ألعاب الفيديو، قبل أن تغير اسمها ونشاطها.

وخلال السنوات التي تلت تولي هوانغ منصبها الإداري، برزت «ميغاسبيد» باعتبارها واحدة من أكبر مشتري رقائق «إنفيديا» في آسيا، مع تقديرات تشير إلى تجاوز قيمة مشترياتها من أشباه الموصلات 4 مليارات دولار. كما تشير سجلات الشركات إلى حصولها على تمويل من مجموعة «علي بابا» الصينية، في حين أدرجتها «إنفيديا» ضمن شركائها في مجال الخدمات السحابية.

لكن نشاط الشركة أثار اهتمام السلطات الأمريكية، وسط شبهات بشأن احتمال إتاحة وصول شركات صينية إلى رقائق أمريكية متقدمة خاضعة لقيود التصدير. ونفت «ميغاسبيد» ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة التزامها بالقوانين واللوائح. كما أظهرت سجلات شحن راجعتها «رويترز» أن إحدى الشركات التابعة لها في إندونيسيا استوردت معدات ورقائق من «إنفيديا»، بينها معالجات «H100»، خلال الفترة من 2024 إلى 2026، غير أن الوكالة شددت على أن هذه الشحنات إلى إندونيسيا لا تثبت بحد ذاتها وقوع انتهاك لضوابط التصدير الأمريكية.

صلاتها بجينسن هوانغ تحت المجهر

وتعود صلات أليس هوانغ بجينسن هوانغ إلى مناسبات ولقاءات مهنية واجتماعية ظهرا فيها معاً، من بينها مؤتمرات تقنية ومآدب عشاء وفعاليات خاصة. وتظهر صور منشورة منذ سبتمبر 2024 وجودهما في منتجع للغولف بولاية كاليفورنيا، كما رُصدا في لقاء جماعي خلال مؤتمر تقني في تايبيه عام 2025، قبل مغادرتهما المكان في السيارة نفسها.

وتشير سجلات السفر الأمريكية إلى أن أليس هوانغ زارت الولايات المتحدة عشر مرات منذ عام 2017، وكانت آخر زيارة معروفة في مارس 2025، حين ظهرت في صور خلال زيارة مقر «إنفيديا» في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بالتزامن مع المؤتمر السنوي للشركة. ولا يُعرف مكان وجودها حالياً، ولم تصدر عنها تصريحات علنية أو تظهر في مناسبات عامة منذ العام الماضي.

وكانت «إنفيديا» قد نفت في بيان سابق وجود أي أمر غير معتاد في تواصل رئيسها التنفيذي معها، مؤكدة أن لقاءاته مع مسؤولي الشركات والعملاء تندرج ضمن مهامه المعتادة، وأنه يتواصل سنوياً مع آلاف التنفيذيين. إلا أن الشركة أعلنت لاحقاً فتح تحقيق مستقل، تشرف عليه لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ومحامون من خارج الشركة، للتحقق مما إذا كان جينسن هوانغ قد استُهدف ضمن عملية استخباراتية أجنبية.

وفي المقابل، أقر جينسن هوانغ في رسالة داخلية لموظفي الشركة بأنه لم يكن وفياً لزوجته، من دون أن يكشف هوية الطرف الآخر، مؤكداً تحمله مسؤولية تصرفاته والتزامه بمواصلة قيادة «إنفيديا». وشدد مجلس الإدارة على أنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن أسراراً تتعلق بالأمن القومي الأمريكي أو أسراراً تجارية للشركة قد تعرضت للاختراق.

تحقيقات أمريكية ونفي صيني

وتكتسب القضية أبعاداً أمنية أوسع، بعدما أفاد مصدران مطلعان لشبكة «CNN» بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أثار مخاوف أمام مشرعين بشأن احتمال نقل أليس هوانغ معلومات إلى الصين قبل نحو عام. كما ذكرت «نيويورك تايمز» أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين أجروا مراقبة إلكترونية لها لمدة عام على الأقل، وأطلعوا الرئيس دونالد ترامب على الأمر خلال العام الماضي.

وقال ترامب، الاثنين، إنه لا يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراء سابق، معرباً عن اعتقاده بأن جينسن هوانغ لم يكن على علم بأي دوافع استخباراتية محتملة، ومشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي أبلغه بأنه لم يكن يعرف أن المرأة المشتبه بها جاسوسة. وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات، ووصفتها بأنها «تكهنات لا أساس لها ومحاولة لتشويه سمعة الصين والإساءة إليها». كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من مزاعم ارتباط أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية، وهو ما يجعل هذه المزاعم، حتى الآن، في إطار الاتهامات والتحقيقات، لا الحقائق المثبتة قضائياً.