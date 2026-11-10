الذهب يهبط بأكثر من 1.3% إلى 4081 دولاراً للأونصة مع جني الأرباح وترقب التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1.3% خلال تعاملات الثلاثاء، ليهبط سعر الأونصة إلى 4081.04 دولاراً، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان الذهب قد انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4124.42 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4133 دولاراً، قبل أن تتسع خسائر المعدن النفيس لاحقاً.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى منصة «كابيتال دوت كوم» (Capital.com)، إن التحركات تعكس تقلبات طبيعية في السوق، مع تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها خلال الجلسة الأمريكية، نتيجة عمليات جني الأرباح.

وأضاف أن استمرار الموقف الأمريكي الذي يميل إلى تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وما قد يصاحبه من انخفاض أسعار النفط، يمكن أن يدعم الذهب، عبر تأثيره في الدولار ومعدلات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عزمه تأجيل شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، استجابة لمطالب دول في المنطقة، من بينها قطر، وفقاً لما ورد في المحادثات التي جرت في البيت الأبيض.

وفي المقابل، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تشكل عاملاً ضاغطاً على المعدن النفيس. وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن البنك المركزي يحتاج إلى توخي الحذر في صياغة سياسته النقدية، في ظل استمرار التضخم باعتباره أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لا يملك تصوراً محدداً بشأن القرار المناسب خلال اجتماع ديسمبر.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» (FedWatch) التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتداولين يرجحون حالياً بنسبة 84% رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. وعادة ما تؤثر الفائدة المرتفعة سلباً في جاذبية الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن اتجاه التضخم ومدى تأثيره في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 53.22 دولاراً للأونصة، فيما استقر البلاتين عند 1577.57 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1039.16 دولاراً.