والر يحذر من التضخم ويدعو لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر

دعا كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، محذراً من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي زيادة أكبر من المتوقع، للحفاظ على مصداقية البنك المركزي في مكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال والر، خلال كلمة ألقاها في لندن الثلاثاء، إنه يميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إذا أظهرت بيانات التضخم لشهر أكتوبر تحسناً، لكنه يرى ضرورة بحث زيادة أكبر تصل إلى 0.5 نقطة مئوية إذا استمر التضخم الأساسي عند المستويات المسجلة خلال الشهرين السابقين أو واصل الارتفاع.

وأوضح أن تسجيل التضخم الأساسي زيادة شهرية تبلغ 0.3 % أو أكثر خلال أكتوبر قد يستدعي تحركاً أكثر قوة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن الاكتفاء بزيادة ربع نقطة مئوية في ظل استمرار هذه المستويات التضخمية قد يعرّض مصداقية البنك المركزي للخطر.

وأكد والر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالقوة، وأن سوق العمل يحافظ على استقراره، إلا أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، الأمر الذي يستدعي مواصلة التعامل بحذر مع مسار السياسة النقدية وعدم التسرع في تخفيف الضغوط على الأسعار.

وتأتي تصريحات والر في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، التي يُنتظر أن توفر مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن اتجاه التضخم ومدى الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أكتوبر، بعد رفعها بمقدار 0.25 نقطة مئوية في سبتمبر، فيما تعكس تصريحات والر احتمال عودة دورة التشديد النقدي إذا لم تظهر البيانات تحسناً كافياً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتكتسب بيانات التضخم المقبلة أهمية خاصة في تحديد حجم الخطوة المحتملة خلال ديسمبر، إذ تضع الأسواق احتمالين مختلفين أمام صناع السياسة النقدية: زيادة محدودة بمقدار ربع نقطة مئوية في حال تباطؤ التضخم، أو تحرك أكبر بنصف نقطة إذا استمرت الضغوط السعرية، بما قد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.