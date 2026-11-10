«إنفينيون» الألمانية ترفع أرباحها 49 % بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

رفعت شركة «إنفينيون» الألمانية لصناعة أشباه الموصلات صافي أرباحها خلال العام المالي 2026 بنسبة 49 %، مدفوعة بالنمو القوي في أعمال مراكز البيانات والطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة المدرجة في مؤشر «داكس» الألماني، اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباحها بعد الضرائب بلغ 1.51 مليار يورو، مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 12 % إلى مستوى قياسي بلغ 16.4 مليار يورو.

وكانت مراكز البيانات المحرك الرئيسي لنمو أعمال الشركة، التي تتخذ من نويبيبرج بالقرب من ميونخ مقراً لها، حيث بلغت إيراداتها من هذا القطاع 2.2 مليار يورو خلال العام المالي المنصرم، منها 1.7 مليار يورو من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع «إنفينيون» ارتفاع إيرادات مراكز البيانات إلى 4 مليارات يورو خلال العام المالي 2027، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، مستفيدة من الطلب المتنامي على أشباه الموصلات عالية القدرة المستخدمة في إمدادات الطاقة لمراكز البيانات.

وقال يوخن هانيبيك، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مؤكداً أن شركات الحوسبة السحابية الكبرى ستواصل البحث عن مواقع لإنشاء مراكز البيانات، رغم المعارضة المتزايدة لبعض المشروعات والتوجهات نحو تشديد اللوائح التنظيمية.

وأشار إلى أن التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الولايات المتحدة، بل يشهد نشاطاً ملحوظاً في الصين والهند وشبه الجزيرة العربية أيضاً.

وأضاف أن إجمالي الطلبات التي تلقتها الشركة، إلى جانب الطلبات التي لا تزال قيد التفاوض في قطاع مراكز البيانات، تجاوز 10 مليارات يورو، معتبراً ذلك مؤشراً على قوة الطلب واستمراره على المدى الطويل.

وتستهدف «إنفينيون» زيادة إيراداتها الإجمالية خلال العام المالي 2027 بنحو الخُمس، لتصل إلى قرابة 20 مليار يورو، مع توقعات بتحسن الربحية وتحقيق نمو كبير في صافي الأرباح.

وإلى جانب طفرة مراكز البيانات، تتوقع الشركة أن يدعم نمو أعمالها التعافي العام لقطاع أشباه الموصلات، والطلب على تقنيات السيارات المعتمدة على البرمجيات، ومشروعات توسيع البنية التحتية للطاقة.

وقال هانيبيك إن الشركة اختتمت العام المالي 2026 بتحقيق رقم قياسي جديد، وتدخل العام المالي 2027 بزخم إيجابي.