«بوينغ» تعتزم خفض 5 % من موظفي الطائرات التجارية مع تعثر خطط زيادة الإنتاج

تعتزم شركة «بوينغ» خفض نحو 5 % من القوة العاملة في قطاع الطائرات التجارية، في خطوة تعكس استمرار الصعوبات التي تواجهها الشركة في استعادة استقرار عمليات التصنيع وزيادة معدلات الإنتاج، رغم الجهود الرامية إلى تجاوز سلسلة من أزمات الجودة والسلامة التي أثرت في أدائها خلال السنوات الماضية.

وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة «بوينغ للطائرات التجارية»، في رسالة وجهتها إلى الموظفين يوم الاثنين: إن تعديل جداول الإنتاج وخفض أعداد الطائرات الجاري تصنيعها وضع الشركة أمام فائض في عدد الموظفين مقارنة باحتياجات التشغيل الحالية. وأضافت أن الشركة تحتاج إلى إعادة ضبط وتيرة زيادة الإنتاج، بما يمنح مصانعها وشركاءها في سلاسل التوريد وقتاً إضافياً لتحقيق الاستقرار.

وأوضحت بوب أن عملية خفض الوظائف، التي سبق أن أوردتها صحيفة «سياتل تايمز»، ستُنفذ من خلال مزيج من التسريحات المعتادة وبرامج الخروج الطوعي، على أن تبدأ الشركة إخطار الموظفين المتأثرين بالقرار خلال الشهر المقبل.

وتؤشر الخطوة إلى أن تعافي «بوينغ» لا يزال يواجه عقبات تشغيلية، في وقت تمثل فيه زيادة الإنتاج وتسليم مزيد من الطائرات ركيزة أساسية لتحسين التدفقات النقدية وتعزيز الميزانية العمومية، بعد سنوات من الاضطرابات التي أثرت في سمعة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الطيران.

وتأتي التخفيضات بعد نحو أسبوعين من إعلان «بوينغ» تأجيل خططها لرفع إنتاج طائرات «737 ماكس» إلى عام 2027، بعدما كان مستهدفاً تحقيق ذلك بنهاية العام الجاري. وأثار القرار ضغوطاً على السهم، الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً عقب الإعلان، في انعكاس لقلق المستثمرين إزاء قدرة الشركة على تنفيذ خطط التعافي ضمن الجداول الزمنية المعلنة.

وزادت الضغوط مع إقرار مسؤولين تنفيذيين في الشركة بأنها لن تحقق أهداف التسليم المحددة بنهاية العام لطائرتي «737» و«787 دريملاينر»، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد، ويحد من قدرة الشركة على تحويل الطلب القوي على الطائرات إلى تسليمات وإيرادات بالوتيرة المستهدفة.

وتُعد هذه أول عملية رئيسية لخفض الوظائف منذ تولي الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ قيادة الشركة في أواخر عام 2024، عندما أعلن خطة لتقليص نحو 17 ألف وظيفة، في إطار التعامل مع أزمة مالية وتشغيلية حادة. وجاءت تلك الخطة بعد إضراب واسع لعمال الشركة في قطاع صناعة الطائرات، بالتزامن مع تداعيات حادث انفصال سدادة باب طائرة «737 ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» في يناير 2024.

وعلى صعيد التداولات، قلص سهم «بوينغ» خسائره السابقة، لكنه ظل منخفضاً بنسبة 0.7 % عند الساعة 1:16 ظهراً بتوقيت نيويورك، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 21 %.

ويضع تأجيل زيادة الإنتاج وخفض الوظائف الشركة أمام معادلة صعبة؛ إذ تسعى إلى ضبط التكاليف بما يتناسب مع مستويات التصنيع الحالية، من دون الإضرار بقدرتها على تلبية الطلبات المتراكمة واستعادة ثقة شركات الطيران والمستثمرين. ويظل تحقيق استقرار مستدام في خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد عاملاً حاسماً في تحديد سرعة تعافي «بوينغ» خلال المرحلة المقبلة.