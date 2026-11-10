النفط يواصل الهبوط مع تهدئة ترامب حدة التوتر مع إيران.. وبرنت قرب 90 دولاراً

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف المرتبطة باحتمال استمرار اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين إلى تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.87 % إلى 90.25 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.8 % إلى 85.20 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد سجلا انخفاضاً بنحو 2 % خلال الجلسة، مواصلين خسائرهما بعد موجة بيع قوية في تعاملات الاثنين.

وكان برنت قد أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة 5.85 %، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس، متراجعاً بنحو 22 % عن أعلى مستوى في ستة أشهر، والبالغ 118 دولاراً للبرميل، والذي سجله في 30 أكتوبر.

وجاءت الضغوط على الأسعار بعدما أعلن ترامب، الاثنين، عزمه تأجيل أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الحالي، استجابة لمطالبات من دول في المنطقة، من بينها قطر، خلال محادثات أجراها في البيت الأبيض. وفي تصريحات لوكالة «رويترز» وظهور لاحق في البيت الأبيض، أشار إلى اعتزامه الإبقاء على الحصار البحري في مضيق هرمز خلال المرحلة الحالية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم تريد» (KCM Trade): إن الأسواق تتفاعل مع النبرة الأكثر ميلاً إلى التهدئة التي تبناها ترامب تجاه إيران، مضيفاً أن الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز لم تتصاعد حتى الآن إلى مستوى يدفع الأسواق إلى إضافة علاوة مخاطر جديدة.

الإمدادات تحد من فرص الهبوط

وعلى الرغم من التراجع الحاد في الأسعار، لا تزال المخاوف المتعلقة بحركة الشحن والإمدادات عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه السوق، إذ يرى محللون أن استمرار المخاطر في الممرات البحرية الرئيسية قد يحد من قدرة الأسعار على مواصلة الهبوط.

وفي هذا السياق، قال غريغوري برو، المحلل البارز في مجموعة «أوراسيا» (Eurasia Group): إن من غير المرجح أن تنخفض أسعار خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل ما لم تظهر مؤشرات أكثر رسوخاً على خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن المخاطر التي تواجه حركة الشحن لا تزال مرتفعة.

وفي جانب الإمدادات، أظهر مسح أجرته «رويترز» ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات. ويضيف نمو الإنتاج عاملاً ضاغطاً على الأسعار، في وقت تتداخل فيه مؤشرات زيادة المعروض مع المخاوف المرتبطة بتدفقات النفط عبر الممرات البحرية.

وتترقب الأسواق أيضاً تطورات المحادثات المرتقبة بين مسؤولين روس وأوكرانيين، بوساطة أمريكية، والمقرر أن تستمر يومين، وهي الأولى من نوعها منذ فبراير، وسط مؤشرات على إمكانية استئناف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وقد تسهم أي انفراجة في هذا المسار في إعادة تشكيل توقعات الأسواق بشأن المخاطر الجيوسياسية وإمدادات الطاقة.

وتعكس تحركات النفط الحالية تراجعاً في علاوة المخاطر التي دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الماضية، إلا أن بقاء خام برنت قرب مستوى 90 دولاراً يشير إلى أن السوق لا تزال تضع في حساباتها احتمالات استمرار القيود على حركة الشحن، وأن استعادة مستويات أكثر استقراراً للإمدادات ستظل عاملاً أساسياً في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.