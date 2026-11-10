الدولار يجد دعماً وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

وجد الدولار دعما بعد تقلبه خلال الأيام القليلة الماضية، ​وحافظ على ثباته خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، في الوقت ‌الذي يترقب ​فيه المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفعه إلى الصعود إذا ما عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان انخفاض أسعار النفط والمكاسب التي سجلتها الأسهم خلال الليل قد دفعت الدولار إلى التراجع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتعاملات والمعنويات في السوق، بنحو واحد بالمئة ⁠خلال جلسة أمس الاثنين قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار في وقت مبكر اليوم، وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر ليتداول عند 0.5624 دولار، مع استقرار كليهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا.

وصعد اليورو 0.7 بالمئة خلال الليل ليصل ‌إلى 1.1220 دولار، عاكسا بذلك انخفاض يوم الجمعة عندما أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية إلى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة.

وأدى تقرير الوظائف القوي ‌لشهر أكتوبر الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر أن التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من المثلين، إلى ​توقع الأسواق احتمالا ‌نسبته 85 بالمئة لإقدام ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع ⁠أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.9 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة، على أساس ​سنوي، في ⁠أكتوبر. وذكر المحللون ⁠أن أي أرقام أعلى من ذلك ستعزز توقعات رفع الفائدة وربما تدفع الدولار إلى الصعود.

وتتوقع الأسواق رفعين لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام المقبل، لكن التوقعات ⁠تضاءلت بعض الشيء وسط الاضطرابات الأخيرة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقال تييري ويزمان وجاريث بيري المحللان في ماكواري في مذكرة للعملاء "قد يكون هذا عاملا يبطئ النمو الأمريكي في عام 2027 ويساعد على ‌بلوغ الدولار ذروته".

واستقر الجنيه الإسترليني، الذي حظي بدعم منذ أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة ​الأولى منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، عند 1.3441 دولار، وهو في منتصف نطاق تداولاته خلال عام ونصف العام تقريبا.

وحوم الين الياباني عند 157.97 مقابل الدولار، بعد أن كان العملة الأفضل أداء بين عملات مجموعة الدول العشر مقابل العملة الأمريكية خلال ​الأشهر الستة الماضية على ‌خلفية التدخل الرسمي المكثف.