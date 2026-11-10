النفط ينخفض مع تقليل ترامب احتمال التصعيد مع إيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من اليوم السابق، ​بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شن عمل عسكري ‌ضد إيران ​ليس ضروريا "في هذه المرحلة"، مما هدأ المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 92.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.40 ⁠بالمئة، إلى 86.50 دولارا للبرميل.

وفي وقت لاحق انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 91.56 دولارا للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي دولارا أيضا إلى 85.79 دولارا للبرميل.

وكان خام برنت قد سجل تراجعا 5.85 ‌بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه يعتزم التريث وعدم شن ‌ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي.

وأكد ترامب، في مقابلة مع رويترز وفي ظهور لاحق في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، أنه ​يعتزم مواصلة فرض الحصار البحري ‌في مضيق هرمز ​في الوقت الراهن.