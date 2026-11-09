توقعات بتراجع مخزونات النفط الخام في أمريكا الأسبوع الماضي

توقع استطلاع ​أولي أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية قد اخفضت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقدّر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو ⁠330 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور التقارير الأسبوعية ‌من معهد البترول الأمريكي في الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:30 بتوقيت ‌غرينتش) غدا الثلاثاء، ومن إدارة ‌معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، ‌في الساعة 12:00 ‌ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.

يذكر ​أن تقرير ‌إدارة ​معلومات الطاقة سوف يتأخر ⁠صدوره يوماً واحداً بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى يوم الأربعاء.

وقدّر المحللون أن ​مخزونات ⁠نواتج ⁠التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 780 ألف برميل الأسبوع الماضي، وسط ⁠توقعات بتراجع مخزونات البنزين 140 ألف برميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى 279.5 مليون برميل الأسبوع ‌الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1982.

وتأتي أحدث موجة من عمليات السحب ضمن اتفاق أمريكي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.



