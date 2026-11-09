تحقيق أمريكي يلاحق سيارات «وايمو» ذاتية القيادة



فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقاً بشأن 2895 مركبة تابعة لشركة «وايمو» (Waymo)، المتخصصة في تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتابعة لمجموعة «ألفابت»، على خلفية استمرار رصد مخالفات، تتعلق بطريقة تعامل هذه المركبات مع الحافلات المدرسية المتوقفة، في قضية تعيد تسليط الضوء على تحديات السلامة أمام صناعة القيادة الذاتية، رغم التطور المتسارع في تقنياتها، وانتشار خدماتها في عدد من المدن الأمريكية.

ويهدف التحقيق إلى مراجعة مدى التزام المركبات بقواعد المرور المنظمة للتعامل مع الحافلات المدرسية، والتحقق من أسباب تكرار المخالفات، ومدى قدرة أنظمة القيادة الذاتية على الاستجابة بصورة صحيحة لإشارات التوقف والتحذير، خصوصاً في المواقف التي يصعد فيها الطلاب إلى الحافلات أو يترجلون منها، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».

وتكتسب القضية أهمية خاصة، لأن القوانين المرورية الأمريكية تلزم السائقين بالتوقف عند اقترابهم من حافلة مدرسية متوقفة تستخدم أضواء التحذير الحمراء وذراع التوقف الجانبية، وذلك لإتاحة المجال أمام الطلاب لعبور الطريق بأمان. ويضع هذا الالتزام أنظمة القيادة الذاتية أمام اختبار دقيق، لا يتعلق بمجرد التعرف على المركبات والعوائق، بل بفهم الإشارات المرورية، وتقدير المخاطر المحيطة بالمشاة، ولا سيما الأطفال.

وتعود البلاغات بشأن سلوك مركبات «وايمو» إلى أكثر من عام، بعدما عرض تقرير إعلامي مقطع فيديو لواقعة، أظهرت سيارة ذاتية القيادة تابعة للشركة تتوقف عند اقترابها من حافلة مدرسية متوقفة، قبل أن تلتف حولها، وتتجاوزها بينما كان الطلاب ينزلون منها، وهو ما أثار مخاوف بشأن قدرة النظام على التعامل مع هذا النوع من المواقف الحساسة.

ولا تقتصر أهمية التحقيق على الوقائع التي جرى رصدها، بل تمتد إلى تقييم موثوقية الحلول التقنية التي تعتمد عليها شركات القيادة الذاتية، ومدى قدرتها على الالتزام بالقواعد المرورية في ظروف التشغيل اليومية، بعيداً عن الاختبارات التجريبية والبيئات الخاضعة للسيطرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتوسع فيه «وايمو» في تشغيل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مستفيدة من استثمارات مجموعة «ألفابت» في تطوير تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية. ويشكل هذا التوسع جزءاً من سباق أوسع بين شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات لتطوير وسائل نقل تعتمد على الأتمتة، وتستهدف خفض الاعتماد على السائقين، وتقديم خدمات نقل أكثر كفاءة، لكن تكرار المخالفات المرتبطة بالحافلات المدرسية يبرز أن نجاح هذه الصناعة لا يقاس فقط بقدرة المركبات على التنقل دون تدخل بشري، أو بعدد المدن التي تصل إليها خدماتها، بل أيضاً بمدى التزامها بمعايير السلامة والقواعد القانونية، وقدرتها على التعامل مع المواقف غير المتوقعة التي تتطلب استجابة فورية ودقيقة.

ومن شأن نتائج التحقيق أن تكون مؤثرة في تقييم الجهات التنظيمية الأمريكية لمستوى السلامة في المركبات ذاتية القيادة، كما قد تنعكس على متطلبات الاختبار والتشغيل والرقابة المفروضة على الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل سعي الصناعة إلى تعزيز ثقة الجمهور والجهات الرسمية بقدرة هذه التقنيات على العمل بأمان على الطرق العامة.