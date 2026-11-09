تحقيقات داخلية في «إنفيديا» تضغط على سهمها.. ومستقبل هوانغ تحت المجهر



تواصلت الضغوط على سهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) خلال تعاملات الاثنين، بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقاً داخلياً بشأن تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ ربما كان مستهدفاً من جانب جهاز استخبارات أجنبي، في تطور وضع مستقبل أحد أبرز قادة صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت دائرة الاهتمام، وأثار تساؤلات بشأن انعكاس القضية على قيادة الشركة وعلاقاتها الاستراتيجية.

ووفقاً لـ«رويترز»، تراجع السهم بنحو 6 % في التعاملات المبكرة، بعدما بلغت خسائره في وقت سابق 8 %، ليضيف بذلك ضغوطاً جديدة إلى موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي. وأدى الهبوط إلى محو أكثر من 280 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، فيما دفع السهم إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر.

وتأتي هذه التطورات عقب تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة وثيقة جمعت هوانغ، البالغ 63 عاماً، بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ولا تربطها به صلة قرابة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات الأمريكية خلصت، في إطار تحقيقاتها، إلى أنها كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها تأكيد مستقل من «رويترز».

وبحسب التقرير، أقر هوانغ أمام موظفي «إنفيديا» بخيانته لزوجته، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن طبيعة العلاقة. وأثار ما ورد في التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرضه للاستهداف أو جمع معلومات منه، فضلاً عن التداعيات المحتملة للقضية على الشركة التي يقودها منذ تأسيسها.

ثقة المجلس ومخاطر الاعتماد على القيادة

وفي مواجهة حالة الجدل، أكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها يثق في رئيسها التنفيذي، في حين لا يتوقع معظم المحللين أن تنتهي التحقيقات بتنحي هوانغ عن منصبه، رغم إقرارهم بأن القضية تفتح باباً للتساؤلات بشأن ترتيبات الخلافة في الشركة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في مسيرة «إنفيديا»؛ فهو لا يقتصر على كونه أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي، بل يرتبط اسمه ببناء منظومة «كودا» (CUDA)، التي تشكل أساساً رئيسياً للميزة التنافسية للشركة في سوق الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي.

وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في شركة «فيوتوروم إكويتيز» (Futurum Equities)، إن مخاطر الاعتماد على شخصية محورية في الشركة كبيرة، مشيراً إلى أن هوانغ هو من أسس منظومة «كودا»، كما يتولى شخصياً إدارة العلاقات مع كبار عملاء الذكاء الاصطناعي والحكومات.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» (LSEG) إلى أن هوانغ خامس أكبر مساهم في «إنفيديا»، بحصة تبلغ نحو 3.6 %. كما يتمتع بنفوذ إداري واسع في الشركة، التي تعتمد هيكلاً تنظيمياً مسطحاً بصورة غير معتادة، إذ يرفع عشرات المسؤولين التنفيذيين تقاريرهم إليه مباشرة.

وعلى خلاف شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) و«سبيس إكس» (SpaceX)، لا تعتمد «إنفيديا» نظام الأسهم مزدوجة الفئات الذي يمنح المؤسس حقوق تصويت تفوق حصته الاقتصادية، ما يجعل موقع هوانغ الإداري والقيادي عاملاً مهماً في استمرارية توجهات الشركة.

تداعيات تمتد إلى آسيا

وامتدت أصداء القضية إلى كوريا الجنوبية، بعدما ألغت ماديسون هوانغ، ابنة الرئيس التنفيذي المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا»، زيارة كانت مقررة إلى سيول للمشاركة في فعاليات مرتبطة بالشركة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لشركات كانت مدرجة ضمن جدول لقاءاتها.

وكان من المقرر أن تزور شركة «ريبيليونز» (Rebellions) الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع شركة «كاكاو موبيليتي» (Kakao Mobility). وأفادت «ريبيليونز» بإلغاء الفعاليات، بحسب ما نقلته «رويترز».

وفي المقابل، لم تظهر أسهم أبرز موردي «إنفيديا» في آسيا تأثراً مماثلاً خلال جلسة الاثنين، إذ ارتفع سهم شركة «تي إس إم سي» (TSMC) بنسبة 4.7 %، فيما صعد سهما «سامسونغ للإلكترونيات» (Samsung Electronics) و«إس كيه هاينكس» (SK Hynix) بنسبة 0.6 % و0.4 % على التوالي، مستفيدين من تعافي أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة البيع التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي.

نفي صيني وتعليقات من ماسك وأكمان

وفي بكين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون الاتهامات، واصفاً ما سماه رواية «الجاسوسة الصينية» بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، و«محض افتراء وتشويه للسمعة».

كما أثارت القضية تفاعلات من شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والتكنولوجيا. ووصف الملياردير بيل أكمان، مؤسس شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت» (Pershing Square Capital Management)، هوانغ بأنه «إنسان رائع»، لكنه أشار إلى أن تجاوز الأمر حدود العلاقة العاطفية قد يجعله مشكلة حقيقية، معرباً عن أمله في ألا تكون القضية مرتبطة بمخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

من جهته، أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، موافقته على منشور لشون ماغواير، الشريك في شركة «سيكويا»، وصف فيه تصرف هوانغ بأنه حماقة أضرت بالولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية دوره في قيادة البلاد بمجال الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه شخصية يصعب استبدالها في هذا الجانب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن المزاعم، لكنه وصفه بأنه شخص جيد، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام، مشيراً إلى أنه حقق إنجازات كبيرة. كما قال إنه لا يرى أنه كان ينبغي اتخاذ إجراء بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي أُطلع عليها، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى هوانغ ومعرفة مبرراته.

وكانت «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترامب أُطلع على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقضية قبل نحو عام، لكنه اختار عدم اتخاذ إجراء بشأنها. ولم ترد «ميغاسبيد» على طلب «رويترز» للتعليق، فيما لم تتمكن الوكالة من الوصول إلى أليس هوانغ للحصول على ردها على هذه المزاعم.