تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو مع مخاوف الركود

تراجعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بشكلٍ طفيف خلال نوفمبر، في إشارة إلى استمرار التوقعات بركود الاقتصاد، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «سنتكس» وأظهرت نتائجه، الاثنين.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو إلى 2.4 نقطة خلال نوفمبر، مقارنة بـ2.7 نقطة في أكتوبر، لكنه جاء أعلى من توقعات المحللين البالغة 2.1 نقطة.

واستقر المؤشر الفرعي للأوضاع الاقتصادية الحالية عند سالب 3.3 نقاط خلال نوفمبر، بينما تراجعت توقعات الاقتصاد بمقدار 0.5 نقطة على أساس شهري، لتصل إلى 8.3 نقاطذ.

وقالت «سنتكس» إن الآمال في تحقيق تعافٍ مستدام تلقت ضربة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار الوقود، وحالة عدم اليقين السياسي، باعتبارها عوامل تضغط على الاقتصاد.

وفي المقابل، أظهر الاقتصاد الألماني مؤشرات إلى الاستقرار، إذ ارتفع المؤشر الخاص به بمقدار 0.3 نقطة إلى سالب 3.3 نقاط.

وشمل المسح 1025 مستثمراً، بينهم 220 مستثمراً مؤسسياً، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر.