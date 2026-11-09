«إنفيديا» تخسر 5% وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي



تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) بنحو 5% في تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، الاثنين، بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق بشأن تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ كان هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية، في تطور أثار تساؤلات المستثمرين بشأن تداعيات القضية على قيادة الشركة ومستقبلها.

وجاء إعلان «إنفيديا» عن التحقيق، الأحد، عقب إقرار هوانغ بوجود علاقة شخصية خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين. ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه المزاعم، فيما نفت وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية الاثنين، الاتهامات ووصفتها بأنها «حملة تشهير» ضد بكين.

وتكتسب القضية حساسية خاصة بالنظر إلى موقع «إنفيديا» المحوري في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها على معالجات الشركة، التي أصبحت منتجاتها المتقدمة أيضاً محوراً رئيساً للقيود الأمريكية المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين.

وفي مذكرة تحليلية، قال دان آيفز، الشريك والمدير الإداري الأول في شركة «يوركفيل آيفز آند كو» (Yorkville Ives & Co)، إن احتمال عزل هوانغ أو تنحيه عن منصبه يبدو محدوداً، لكنه أشار إلى أن القضية تنطوي على مخاطر فعلية بالنسبة إلى الشركة والسهم.

وأوضح آيفز أن شخصية هوانغ ترتبط بصورة وثيقة بهوية «إنفيديا» ومسار نجاحها وطموحاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن عدم وجود بديل واضح من داخل الإدارة الحالية قادر على تولي القيادة بسلاسة يمثل أحد المخاطر التي سيضعها المستثمرون في الحسبان عند تقييم السهم.

وأضاف أن نتائج التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس إدارة الشركة قد تفتح المجال أمام تغييرات في القيادة، وهو احتمال من شأنه أن يواصل الضغط على أداء السهم في المدى القريب.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت أن مجلس إدارتها بدأ مراجعة مستقلة للتقارير المتعلقة بهوانغ، بمشاركة أعضاء مستقلين ومستشارين قانونيين من خارج الشركة. وأشارت إلى عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو مصالح الأمن القومي قد تعرضت للاختراق، فيما أكد هوانغ استعداده للتعاون مع التحقيق.

وسجل سهم الشركة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 243.37 دولاراً خلال الشهر الماضي، قبل أن تتجه الأنظار إلى مسار التحقيق وما قد يكشفه من تفاصيل، في وقت يظل فيه هوانغ أحد أبرز الوجوه التنفيذية المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.