النفط يهبط 4.5% مع تراجع مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات الاثنين، مع انخفاض احتمالات شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية جديدة على إيران، في ظل مؤشرات على استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع، رغم بقاء المخاوف بشأن أمن الإمدادات حاضرة بعد تعرض سفن لهجمات في مضيق هرمز ومحيطه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.78 دولارات، أو ما يعادل 4.5%، إلى 93.23 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.97 دولارات، بنسبة 4.4%، إلى 86.26 دولاراً للبرميل.

وجاءت الخسائر امتداداً لموجة بيع قوية شهدها السوق الأسبوع الماضي، عندما فقد خام برنت نحو 16% من قيمته، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أبريل 2020، ومتراجعاً إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 93.22 دولاراً للبرميل.

وتعرضت الأسعار لضغوط إضافية بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه من المستبعد إلى حد كبير أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحرز تقدماً. وجاءت تصريحاته رغم تقارير عن تعرض سفن لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه، وهو الممر الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى «ساكسو بنك»، إن أسعار النفط تواصل التراجع استناداً إلى آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وليس إلى مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة عززت الضغوط على السوق.

وفي مؤشر إضافي على ضعف أساسيات السوق، تراجع سعر خام برنت الفوري، المعروف باسم «برنت المؤرخ» (Dated Brent)، إلى ما دون أسعار العقود الآجلة القريبة، بحسب تقرير لبنك «مورغان ستانلي». ويُستخدم السعر الفوري مرجعاً لتسعير شحنات النفط الفعلية حول العالم، ويعكس انخفاضه مقارنة بالعقود الآجلة تراجع قوة الطلب على الإمدادات المتاحة حالياً، بما يشير إلى فتور السوق الفعلية.

وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك «يو بي إس» (UBS)، إن ضعف السوق الفعلية، إلى جانب استمرار تدفقات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط، يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على الأسعار.

وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى احتمال استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن لم تظهر مؤشرات على تنفيذ عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق. وفي المقابل، أعلنت طهران أنها سترد باستهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية، ما يبقي المخاطر الجيوسياسية قائمة رغم تراجع احتمالات التصعيد في الوقت الراهن.

ووصف تيم ووترر، كبير المحللين لدى «كي سي إم تريد» (KCM Trade)، تصريحات ترامب بأنها أكثر توازناً، لكنه أشار إلى أن الأسواق تترقب ما إذا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي ستقود إلى تحول مستمر في موقفه من الصراع، أم أن الأمر يمثل تغيراً مؤقتاً في نبرة الخطاب.

وعلى صعيد أساسيات العرض والطلب، تبرز مؤشرات على احتمال عودة سوق النفط العالمية إلى فائض المعروض، في ظل تأثر الطلب بارتفاع الأسعار. وقدّر بنك «جيه بي مورغان» (JPMorgan)، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، الفائض العالمي بنحو 1.4 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو ما يضيف عاملاً أساسياً آخر إلى الضغوط التي تواجه الأسعار، إلى جانب انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية.