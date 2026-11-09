«جيندال» الهندية و«أرفيدي» الإيطالية تتقدمان للاستحواذ على أكبر مجمع للصلب في إيطاليا

تقدمت شركتا «جيندال» الهندية ومجموعة «أرفيدي» الإيطالية بعرضين ملزمين للاستحواذ على مجموعة «إيلفا» (Ilva)، أكبر مجمع لإنتاج الصلب في إيطاليا، في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة الإيطالية لإيجاد مستثمر يضمن استمرارية العمليات الصناعية ويحافظ على آلاف الوظائف، رغم التحديات التشغيلية والبيئية التي تواجه الموقع الرئيسي للمجموعة.

وقال المفوضون الخاصون المشرفون على الشركة، في بيان صدر الاثنين، إنهم سيتولون في المرحلة المقبلة تقييم مدى اكتمال العرضين ومطابقتهما لشروط المناقصة، قبل الانتقال إلى الخطوات التالية في عملية البيع.

وتُعرف المجموعة حالياً باسم «أتشيايري ديتاليا» (Acciaierie d'Italia)، وتخضع لإدارة مفوضين عينتهم الحكومة بعد سنوات من الصعوبات المالية والتشغيلية. وتتركز أنشطتها الرئيسية في مجمع «تارانتو» الصناعي الضخم بجنوب إيطاليا، الذي يمثل ركيزة أساسية لقطاع الصلب والقاعدة الصناعية في البلاد، باعتباره المصنع المتكامل الوحيد لإنتاج الصلب في إيطاليا.

وتكتسب عملية البيع أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ يوظف مجمع تارانتو نحو 8 آلاف شخص بصورة مباشرة، فيما يعمل نحو 1500 آخرين في مصانع المجموعة بمنطقتي ليغوريا وبيدمونت شمالي البلاد. وتسعى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى استقطاب مستثمر قادر على إعادة تشغيل الأصول الصناعية وتحديثها، مع ضمان استمرار الإنتاج وحماية الوظائف.

غير أن مسار الصفقة ازداد تعقيداً عقب صدور حكم عن المحكمة العليا الإيطالية الشهر الماضي يقضي بإغلاق الأفران العالية في مجمع تارانتو لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة، ما يفرض تحديات إضافية على أي خطة لإعادة تشغيل الموقع، ويجعل مستقبل التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الصلب وحجم الاستثمارات المطلوبة من أبرز الملفات المطروحة أمام المستثمرين المحتملين.

وبحسب مصدر مطلع، يتضمن عرض مجموعة «أرفيدي» إنشاء فرن كهربائي يعمل بتقنية القوس الكهربائي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، يعقبه بناء فرن ثانٍ. كما تشمل الخطة، رهناً بالحصول على الموافقات المحلية، إنشاء مصنع لإنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام تقنية مملوكة للمجموعة. ومن شأن هذه التقنية، وفق المصدر، إتاحة إنتاج الصلب من المواد الخام عبر خط إنتاج لا يتجاوز طوله 180 متراً، مع خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعملية الصناعية السابقة.

وفي المقابل، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة لعرض «جيندال» الهندية، في وقت تترقب فيه الأوساط الصناعية والنقابية الكشف عن خطط الاستثمار والإنتاج والجدول الزمني لإعادة تشغيل المنشآت.

ووصف اتحاد نقابات عمال المعادن الإيطالية، الذي يضم «فيم» (Fim) و«فيوم» (Fiom) و«ويلم» (Uilm)، عرض «أرفيدي» بأنه تطور مهم، لكنه شدد على أن تقييم الأثر الفعلي للعروض لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية ومستويات الإنتاج وفرص العمل.

وطالبت النقابات الحكومة بفتح حوار معها في أقرب وقت، والإفصاح عن مضمون العروض، بما يشمل الاستثمارات المقررة وخطط الإنتاج لكل مصنع على حدة والضمانات المتعلقة بالتوظيف. كما جددت دعوتها إلى احتفاظ الدولة بحصة مباشرة في شركة الصلب، بما يتيح لها دوراً في متابعة مستقبل المجموعة وحماية المصالح الصناعية والعمالية.

وفي سياق متصل، قال مايكل فلاكس، رئيس مجموعة «فلاكس غروب» الأمريكية المتخصصة في الاستثمار في الشركات المتعثرة، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إنه لن يتقدم بعرض للاستحواذ على مجمع تارانتو ما لم تلتزم الحكومة بتوفير دعم مالي لا يقل عن مليار يورو، أي نحو 1.1 مليار دولار، ما يعكس حجم التمويل الذي قد تتطلبه إعادة هيكلة الموقع وتشغيله.

