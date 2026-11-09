«سيتي» يخفض توصيته للأسهم الأمريكية ويفضل الأوروبية مع تصاعد مخاوف الذكاء الاصطناعي

أعاد بنك «سيتي جروب» توجيه بوصلته الاستثمارية نحو الأسهم الأوروبية، على حساب نظيرتها الأمريكية وقطاع التكنولوجيا العالمي، في تحول يعكس تنامي حذر المؤسسات المالية الكبرى من التقلبات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت المخاوف التنظيمية وارتفاع تركّز الاستثمارات في شركات التكنولوجيا عوامل ضغط على الأسواق الأمريكية، مقابل تمتع الأسواق الأوروبية بتوزيع أكثر تنوعاً للقطاعات ومحدودية انكشافها على موجة الاستثمار التكنولوجي.

وخفض استراتيجيو البنك، بقيادة بياتا مانثي، توصيتهم للأسهم الأمريكية وقطاع التكنولوجيا العالمي إلى «محايد»، مقارنة بتوصياتهم السابقة، في حين رفعوا تصنيف الأسهم الأوروبية باستثناء المملكة المتحدة إلى «زيادة الوزن»، معتبرين أن المنطقة تتمتع بقدرة أكبر على تجاوز الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استفادتها بصورة أكبر من انخفاض أسعار النفط، وفق تقرير نشرته «بلومبرغ» الاثنين.

وجاء التحول عقب أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسواق العالمية، تزامناً مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما صاحبها من مخاوف بشأن تشديد الضوابط التنظيمية على الذكاء الاصطناعي. ودفعت هذه المخاوف المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في شركات التكنولوجيا، وسط تساؤلات حول مستقبل الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والعوائد المنتظرة من الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.

ووفقاً لبيانات «بلومبرغ»، فقد مؤشر «ناسداك 100» نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية خلال جلسة الخميس وحدها، فيما سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل 2025. وفي المقابل، أنهى مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.2%، في انعكاس لتباين أداء السوقين خلال موجة التقلبات الأخيرة.

فجوة الانكشاف التكنولوجي

وتكتسب التوصية الأوروبية أهمية إضافية في ضوء الفارق الكبير في تركيبة المؤشرات، إذ تشير مذكرة لـ«غولدمان ساكس» إلى أن البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل نحو 15% من مؤشر «ستوكس 600»، وتسهم بأقل من ربع نمو الأرباح المتوقع للمؤشر خلال 2027، مقابل نحو 40% من وزن مؤشر «إس آند بي 500»، وأكثر من ثلثي نمو أرباحه المتوقع.

ويعني ذلك أن أداء الأسهم الأمريكية أصبح أكثر ارتباطاً باستمرار زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات الكبرى على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى إيرادات وأرباح فعلية، بينما تتمتع الأسواق الأوروبية بتوزيع أوسع بين قطاعات الصناعة والبنوك والرعاية الصحية والمواد الأساسية.

وترى «غولدمان ساكس» أن محدودية تركّز الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا توفر ميزة لتنويع المحافظ خلال فترات انعكاس موجة الصعود التكنولوجي، إذ تصبح الأسهم الأوروبية أقل تعرضاً للضغوط الناجمة عن إعادة تسعير شركات التكنولوجيا الكبرى.

استراتيجية أكثر دفاعية

ولا يعني خفض توصية «سيتي» للأسهم الأمريكية تخليه عن النظرة الإيجابية للأسهم عموماً أو عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، إذ يرى البنك أن الطلب على القدرات الحاسوبية سيواصل دعم إنشاء مراكز البيانات، لكنه يتوقع استمرار التقلبات إلى حين استقرار معنويات المستثمرين وظهور مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن نمو الأرباح.

كما حذر فريق مانثي من احتمال استمرار تراجع المراكز الاستثمارية المزدحمة في مؤشرات التكنولوجيا، مشيراً إلى أن موجة البيع لم تعد مقتصرة على القطاع، بل امتدت إلى نطاق أوسع من السوق.

وفي إطار إعادة توزيع الاستثمارات، رفع «سيتي» توصيته لقطاع الرعاية الصحية إلى «زيادة الوزن»، إلى جانب المواد الأساسية، متبنياً استراتيجية تجمع بين الأسهم الدورية المستفيدة من النشاط الاقتصادي والأسهم الدفاعية الأكثر قدرة على مواجهة التقلبات.

وتستند النظرة الإيجابية للبنك تجاه الأسهم خلال العام المقبل إلى احتمالات انخفاض أسعار الفائدة، واستمرار متانة البيانات الاقتصادية، وإمكانية تراجع المخاطر الجيوسياسية، مع بقاء الحاجة إلى انتقاء الاستثمارات وفق جودة الشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.